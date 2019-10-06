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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez Belediyesi ile ATSO arasında istihdam protokolü

İHA

Kepez Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) arasında, 'İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü' imzalandı.

Kepez Belediyesi ile ATSO arasında istihdam protokolü

Kepez Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) arasında, ‘İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü’ imzalandı.

İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile ATSO Başkanı Davut Çetin arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Tütüncü, projelerine güç aktarımında bulunan ATSO Başkanı Çetin’e desteğinden dolayı teşekkür etti.

“İmkanlar sağlayacak ortamları sunuyoruz”
Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’nin, istihdama katkı sağlamak amacıyla yaklaşık son 6 aydır uygulanan yeni bir program, yeni bir çalışma, yeni bir yöntem olduğunu belirten Tütüncü, “Burada belediyemize istihdam için müracaat eden hemşehrilerimizi özel sektör başta olmak üzere, kamu kurumlarına ve çeşitli iş alanlarına iş sahalarına yönlendiriyoruz. Sadece bununla da kalmıyoruz. Herhangi bir yerde maaşlı işe girmek değil, bunun ötesinde kendi işini kurmak isteyenlere de çeşitli donanım ve maddi imkanlar sağlayacak ortamları sunuyoruz. Devletimizin özellikle kendi işini yenileme ve geliştirmek isteyenlere yönelik çok çeşitli imkanları var. Sivil toplum kuruluşlarının sunduğu imkanlar var. Bu imkanlar bilinmediği zaman kullanılamaz hale geliyor. Devletin sunduğu imkanlardan faydalandırma da, yine merkezimizin çalışma alanları arasında yer alıyor” dedi.

Görüşmeler belediye çatısı altında
Merkezin diğer alanlarından bir tanesinin de; insanların kendilerini geliştirme de farklı mesleki yeterlilikler ve farklı pencereler açmak olduğunu da vurgulayan Tütüncü, “Bugünkü iş birliğimizin odağında özel sektöre yönelik iş istihdam alanlarının yoğunlaştırılması olacak. Şüphesiz ki, Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Antalya ekonomisine can veren nice önemli firmanın, Türkiye çapında nice büyük markanın da aslında üye olduğu sivil toplum kuruluşu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetimi ile müşterek bir çalışmayla buraya müracaat eden arkadaşlarımızın, iş ve istihdam alanlarına yönlendirilmesi konusunda da çok farklı bir enerji ve çok farklı bir hareketlilik sağlayacaktır. Merkezimizin iş alanındaki yönlendirmeleri belediyemizin kurumsal çatısı altında gerçekleşiyor. İşverenleri ve iş talep edenleri belediyemize davet ediyoruz. Görüşmeler ofislerimizde yapılıyor ve iş akitleri de orada imzalanıyor. İş arayan hemşehrilerimizin daha kolay bir şekilde iş bulmalarını, iş verenlerle görüşmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamış oluyoruz. “diye konuştu.

“Türkiye’de işsizlik yüzde 10’un üzerinde”
Kepez Belediyesi’nin çok güzel bir sistem kurduğuna dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin, “En büyük sorunlarımızdan biri işsizlik. Türkiye’de işsizlik yüzde 10’un üzerinde. Bununla ilgili birçok kampanya yaptık, çok teşvik verdik. Özellikle bu yıl verdiğimiz teşviki hiçbir yıl vermedik. Karşılığına baktığımızda bütün illerde bir düşüş var. Sadece Antalya’da yükselme var. Antalya’nın Ocak ayından Haziran ayına turizm açısından bir yükselişi var. Haziran ayından diğer yılın Haziran ayına baktığımızda istihdam artış söz konusu. Bu çalışmalar çok önemli. Bu kadar işsiz varken, herkes kaliteli iş arıyor. Kepez Belediyesi’nin istihdam konusunda yaptığı çalışmayı çok önemli buluyorum. Bizde ATSO olarak elimizden gelen her türlü desteği Kepez’e vermeye hazırız. Hem ATSO Akademisi ile kişisel eğitimleri, hem de iş adamlarıyla buluşma anlamında her türlü işbirliğine hazırız”diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kepez Belediyesi arasında ‘İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü’ imzalandı.

ANTALYA

06 Ekim 2019 Pazar

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