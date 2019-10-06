İçkileri çöpe atmış gibi yapıp çalmakla suçlanan bar çalışanları yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelde alkollü içecekleri çöpe atarak çalmak istediği öne sürülen 3 bar çalışanı jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin bar kısmında alkollü içkilerin çok fazla tüketilmesi otel yöneticilerinin dikkatini çekti. Bar kısmını takibe alan otel yöneticileri, garson olarak çalışan B.K.'nin alkol şişelerini çöp kovasına attığını görünce durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Otele gelen jandarma ekipleri, çöpleri atmaya götüren B.K.'yi durdurarak yaptıkları aramada çöplerin içinde 12 şişe alkollü içecek buldu.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDILAR

Garson B.K., bu işi yapmasını bar şefi E.S. ve barmen N.A.'nın istediğini, içkileri alıp çöpe bırakması konusunda baskı yaptıklarını iddia etti. B.K.'nin ifadesi üzerine E.S. ve N.A. da yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ANTALYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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