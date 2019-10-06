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Serik’te fidan dikme etkinliği

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 150 ağaç fidanı dikildi.

Serik’te fidan dikme etkinliği

Antalya’nın Serik ilçesinde, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 150 ağaç fidanı dikildi.
Serik İlçe Müftülüğü tarafından, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla, ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Din görevlilerin yanı sıra, cemaat üyelerinin de katıldığı etkinlikte, 150 ağaç fidanı dikildi.

ANTALYA

06 Ekim 2019 Pazar

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