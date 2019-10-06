Erkekler Hentbol Süper Lig’in 2’nci hafta karşılaşmasında CIP Travel Antalyaspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşma, 2222 berabere bitti.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle başladı. 66’lık eşitlikten sonra CIP Travel Antalyaspor, rakibinin top kayıplarından iyi faydalanarak 96 öne geçti. Bu dakikadan sonra mücadeleyi bırakmayan konuk ekip 25’inci dakikada 109 üstünlüğü bularak maçta ilk kez öne geçti. Bundan sonraki 5 dakikada her iki takım da gol bulamadı. İlk yarının bitimine 1 saniye kala konuk takım bir gol daha bulunca devre İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 119 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da CIP Travel Antalyaspor, 4 kez beraberliği yakalama fırsatı elde etmesine rağmen hücumlardan faydalanamadı.

Bitime 10 dakika kala İzmir ekibi 2017 öne geçerek farkı yeniden 3’e çıkardı. Bu dakikadan sonra CIP Travel Antalyaspor, peş peşe goller buldu ve bitime 4,5 dakika kala, 2 kişi eksik oynamasına rağmen 2020’lik eşitliği buldu.

İzmir ekibi beraberlikten sonra yeniden üstünlüğü ele geçirerek 2220 öne geçti. Bitime 15 saniye kala Antalyaspor 2222’lik eşitliği buldu.



ANTALYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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