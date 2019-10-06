Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

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- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist Vladimir Mukhin (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Manavgat´ın Evrenseki Mahallesi´ndeki 4 yıldızlı otelde tatil yapan Vladimi Mukhin, saat 17.00 sıralarında Çolaklı Mahallesi sahilinde denize girdi. Mukhin, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören çevredekilerin denizden çıkardığı Mukhin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Vladimir Mukhin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Vladimir Mukhin'in cesedi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



ANTALYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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