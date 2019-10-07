Altın Portakal'da yarışacak belgesel projeler belirlendi

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress adayları belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress projeleri açıklandı. 20 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress'te; filmler, Litvanyalı yönetmen Audrius Stonys, film ve endüstri programcısı Selin Murat ve İsrailli yapımcı Sigal Yehuda'dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan fonda bu yıl, Selin Şenköken'in 'Ali Arif Ersen: Mr Wink', Didem Şahin'in 'Acı Tatlı', Yasemin Akıncı'nın 'Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı', Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı'nın 'Bekleyiş', İlham Bakır'ın 'Anne: Sınırı Geçtin', Berna Gençalp'in 'Kim Mihri' ve Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgar Tayı' adlı projeler toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak. 7 belgesel proje, 2830 Ekim tarihlerinde jüri önüne çıkacak.

Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.



ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:41

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.