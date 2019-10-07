Antalya’da ‘bestel’ sezonu açıldı

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Antalya’nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen ‘bestel’ yapımına başladı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan ‘bestel’ hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor.

ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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