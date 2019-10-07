Antalya’da ‘bestel’ sezonu açıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen ‘bestel’ yapımına başladı.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan ‘bestel’ hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor.
ANTALYA
07 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:31
- GÜNEŞ 06:50
- ÖĞLE 12:50
- İKİNDİ 16:06
- AKŞAM 18:41
- YATSI 19:55