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Turistin odasından hırsızlık yapan tur şoförü tutuklandı

DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistin odasına girerek parasını ve cep telefonunu çalarak kaçan tur midibüsü şoförü A.S.D., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Direksiyon başında uyuşturucu madde kullandığı da belirlenen şüpheliye 5 bin 167 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'ndeki bir pansiyonda tatil yapan Rus Anastasia Muraveva, odada olmadığı sırada cep telefonu ve bir miktar parasının çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından otelin güvenlik kameralarının...

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistin odasına girerek parasını ve cep telefonunu çalarak kaçan tur midibüsü şoförü A.S.D., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Direksiyon başında uyuşturucu madde kullandığı da belirlenen şüpheliye 5 bin 167 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'ndeki bir pansiyonda tatil yapan Rus Anastasia Muraveva, odada olmadığı sırada cep telefonu ve bir miktar parasının çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından otelin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu odaya en son bir tur şirketinde şoför olarak çalışan A.S.D.'nin girdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu cumartesi günü Antalya'da yakalanan şüphelinin üzerinde ve tur midibüsünde yapılan aramada, Anastasia Muraveva'ya ait cep telefonu, 1000 Ruble, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.Gözaltına alınarak Manavgat'a getirilen A.S.D.'nin sağlık kontrolünde, araç kullandığı sırada uyuşturucu aldığı tespit edilince 5 bin 167 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Tur midibüsü jandarma tarafından tur şirketine teslim edildi. Şüphelinin üzerinde bulunan para ve cep telefonu sahibine iade edildi.Jandarmada işlemleri tamamlanan A.S.D. dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.S.D., 'muhafaza altına alınmış yerden hırsızlık' suçundan tutuklandı.

ANTALYA

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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