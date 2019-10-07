Bu barakalar 'yapı kayıt belgeli'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu barakalar 'yapı kayıt belgeli'

DHA

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin metrekare arazideki 10'ar metrekarelik 2 barakaya, 'İmar Barışı' kapsamında 'yapı kayıt belgesi' verildi. Barakaların sahibi Fatma Gürler, arazinin 25 yıldır zilyetinde olduğunu ve vergisini ödediğini söyledi. Bölge sakinleri ise alanın kamu arazisi olduğunu belirterek, Gürler'den şikayetçi oldu.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin metrekare arazideki 10'ar metrekarelik 2 barakaya, 'İmar Barışı' kapsamında 'yapı kayıt belgesi' verildi. Barakaların sahibi Fatma Gürler, arazinin 25 yıldır zilyetinde olduğunu ve vergisini ödediğini söyledi. Bölge sakinleri ise alanın kamu arazisi olduğunu belirterek, Gürler'den şikayetçi oldu.
Muratpaşa'nın Güzeloba Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik araziye sınır 2 apartmanda oturanlar, 1 Ocak'tan sonra getirildiğini ve alana konulduğunu öne sürdükleri barakaların kaldırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Muratpaşa Belediyesi'ne başvurdu. Ümmüşen Genç ve Erkan apartmanlarının sakinleri, kamuya ait olduğunu belirttikleri alandaki barakaların kaldırılmasını isterken, alanı işgal ettiğini öne sürdükleri Fatma Gürler'den de şikayetçi oldu.
Kamuya ait olduğu belirtilen arazinin yanındaki apartmanda 30 yıldır oturduğunu ve Güzelobalı olduğunu belirten avukat Celal Çağcı, "Burası kamuya ait, evlerimizin de önünde bir yer. Mayıs ayı gibi vinçle bu kulübeyi getirip koydular ardından biraz daha altına bir şeyler yaptılar. 45 aydır burada zaman zaman gelip ağaçları kesiyorlar. Burası yemyeşil ağaçlıktı, gelip, müdahale ediyoruz; ama 'Biz burayı satın aldık, burada hissemiz var' diyerek, bizi oyaladılar" dedi.
'İŞGAL EDİYORLAR'
Geçen hafta da beyaz kulübeyi getirip, koyduklarını dile getiren Celal Çağcı, "Sonra 'Yanlış yere koymuşuz' deyip, vinçle alıp, öbür tarafa kaldırıldı. Bu işle epeydir uğraşıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurduk, belediyeye başvurduk; ama uzun süredir bunların buradan kalkmaması bizi çok huzursuz ediyor. Kamunun olan bir yeri insanların gelip, böyle işgal etmesi, bu güzel ağaçları kesmesi, hepimizi son derece üzüyor" diye konuştu. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belediyeye 'Bunlar ne zaman yapıldı, araştırın' yazısının gönderildiğini belirten Celal Çağcı, belediyenin de 'Biz bunun ne zaman yapıldığını nasıl bileceğiz, onu nasıl tespit ederiz' yanıtını verdiğini kaydetti. Kamuya ait bu arazinin sahipsiz kaldığını söyleyen Çağcı, "Bu barakaların 1 hafta, 10 günde kaldırılıp, götürülmesi lazımdı. Kamunun yeri burası. Herkes seyrediyor" dedi. 
'YAPI DEĞİL, KONTEYNER'
Arazi içinde derme çatma 3 baraka olduğunu, 3'ünün de 1 Ocak'tan sonra konulduğunu aktaran Çağcı, "Bu 3 barakadan 2'si, 10'ar metrekare gözüküyor ve konut niteliğinde. 15 Mayıs ve 29 Mayıs tarihli 'yapı kayıt belgesi' verilmiş. Diğer baraka ise ağaçların arasında ve kime ait bilmiyorum. Bu yapıların hiçbiri ocak ayından önce yoktu ama 'yapı kayıt belgesi' almışlar. 'Yapı kayıt belgesi' için yapının 31 Aralık 2018'den önce yapılması lazım; ama Allah aşkına bu yapı mı? Konteyner" diye konuştu. 
'UYDUDAN GÖREMİYORUZ, AĞAÇLIK BÖLGE' DENİLMİŞ
Konteynerlerden birinin, ocak ayında arazinin yanındaki ormanlıktayken, mayısta buraya taşındığını, beyaz barakanın geçen hafta getirildiğini anlatan Çağcı, "Mayıs ayından sonra oldu hepsi. O zaman ağaçlardan kulübeler de görünmüyordu; ama gelip ağaçları da kesiyorlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de 'Uydudan göremiyoruz, ağaçlık bölge burası' diyor. Orada bir film mi dönüyor, kimseyi de suçlamıyoruz tabi" dedi.
Zaman zaman görülen ağaç kesimlerinin cumartesi günü tekrarlandığını ve polise şikayetçi olduklarını söyleyen Celal Çağcı, "Ağaç kesen 2 kişiyle apartman sakinleri, Demircikara Polis Merkezi'ne gittik. İfadelerimiz alındı ve konu savcılığa intikal etti. Burası kamunun alanı ve bu barakaların kaldırılması, ağaç kesiminin durdurulmasını istiyoruz. Buradaki barakalar imar affından yararlanamaz. 'Biz burada zilyetiz' diyorlar ama 30 yıldır burada oturuyorum; onlar daha 4 aydır zilyetler" diye konuştu.
'25 YILDIR ZİLYETİMDE'
İddialarla ilgili konuşan Fatma Gürler ise arazinin 1994 yılından beri kendisine ait olduğunu, vergisini ödediğini öne sürerek, "Kamu alanı değil, bizim. Zabıtalar geldi, kontrol etti. Elektrik ve suyum var. Bu kişiler gelip camımı kırdı; evimin içinde ne varsa aldılar, onlara tazminat davası açtım. Belediye tüm evrakımı aldı, gördüler. 25 yıllık zilyetim altında. 1994 yılından beri Güzeloba'da yaşıyorum. Memurdum ve devlet memurluğu zamanında almıştım. Benim yerime zeytin ağacı dikip 'bizim' diyorlar. Devletim kabul etmiş bana vermeye, millete hiçbir şey düşmez. Oralarda uyuşturucu kullananlar vardı. Evime dahi girdiler. Ben de onlar hakkında şikayetçiyim" dedi.

ANTALYA

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: Güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)
Yörükler 26’nci Uluslararası Yörük Toyu’nda buluştu Başkan Uysal: “Yörük kültürünü bugüne uyarlamalıyız”
YEREL HABERLER Yörükler 26’nci Uluslararası Yörük Toyu’nda ...
Başkan Uysal, Zeytin Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Zeytin Festivali’ne katıldı
Perçin:" Tatiller doğal ortamlara kayıyor"
YEREL HABERLER Perçin:" Tatiller doğal ortamlara kayıyor"
Kendi elektriğini kendi üretecek olan terminal inşaatı başladı
YEREL HABERLER Kendi elektriğini kendi üretecek olan terminal ...
Antik Patara'da caretta caretta rekoru
YEREL HABERLER Antik Patara'da caretta caretta rekoru
Tütüncü’den motosikletlilere destek
YEREL HABERLER Tütüncü’den motosikletlilere destek
Belgesel sinemaya Antalya Film Forum desteği 7 belgesel film yarışacak
YEREL HABERLER Belgesel sinemaya Antalya Film Forum desteği 7 ...
Tur şirketi şoförü hırsızlıktan tutuklandı, üzerinden çıkan şoke etti Şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulununca ehliyetine el konulup 5 bin 167 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Tur şirketi şoförü hırsızlıktan tutuklandı, üzerinden ...
Turistin odasından hırsızlık yapan tur şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Turistin odasından hırsızlık yapan tur şoförü ...
Botoks estetik kadar sağlık için de kullanılıyor
YEREL HABERLER Botoks estetik kadar sağlık için de kullanılıyor
Başkan Davut Çetin’den kayıt dışı istihdam uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Davut Çetin’den kayıt dışı istihdam uyarısı
Seyir halindeki ATV cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki ATV cayır cayır yandı
Antalya’da ‘bestel’ sezonu açıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘bestel’ sezonu açıldı
Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi
YEREL HABERLER Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi
Altın Portakal'da yarışacak belgesel projeler belirlendi
YEREL HABERLER Altın Portakal'da yarışacak belgesel projeler ...
Ahıska Türkü Bekirov, aynı anda 4 ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ahıska Türkü Bekirov, aynı anda 4 ameliyatla ...
Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü
YEREL HABERLER Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi ...
Tabanca tutukluk yaptı, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı Antalya’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü 5 el ateş edilen ve ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tabanca tutukluk yaptı, kaçmaya çalıştı ancak ...
Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete geçirdi Balkondan giren itfaiye ekipleri, cesetle karşılaştı Antalya’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete ...
Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Özçelik seçildi
YEREL HABERLER Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına ...
Kaçırıldığı iddia edilen Rabia, Kaş'ta bulundu
YEREL HABERLER Kaçırıldığı iddia edilen Rabia, Kaş'ta bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X