Tütüncü’den motosikletlilere destek

“Motosikletlileri Fark Edin” etkinliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güvenli sürüşün önemine değinerek, motosikletlilerin trafiği paylaşan diğer sürücüler tarafından öncelenmesiyle güvenli bir sürüş gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

Pusatlar Motosiklet Kulübü’nün organizasyonuyla “Motosikletlileri Fark Edin” etkinliği düzenlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, trafikte kendilerinin fark edilmesini isteyen motosiklet tutkunlarının yanında oldu. Dokumapark’ta buluşan yüzlerce motosiklet tutkunu, “Motosikletlileri Fark Edin” sloganıyla yollara düştü. Trafik polisleri eşliğinde yapılan şehir turunun ardından tekrar Dokumapark’ta bir araya gelen motosikletliler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından küçük yarışmalarla etkinliğe renk kattılar.

Pusatlar Motosiklet Kulübü’nün Başkanı Kamil Arslan, ‘Motosikletlileri Fark Edin” etkinliğinin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediklerini söyledi. Arslan, kendilerine destek olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye de teşekkür etti. Toplumsal farkındalığın ön planda olduğu her türlü etkinliği Kepez Belediyesi olarak desteklediklerine değinen Başkan Tütüncü de, “Motosikletlileri Fark Edin” sloganıyla yollara düşen ve toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen motosiklet kullanıcılarını kutladı.



Güvenli sürüş önemli

Trafikte güvenli sürüşün önemine vurgu yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, motosikletlilerin, trafiği paylaşan diğer sürücüler tarafından da öncelenmesiyle güvenli sürüşün gerçekleşeceğini söyledi. Motosikletli yaşamın bir tarz olduğunu belirten Tütüncü, bunun kendine göre de güzellikleri olduğuna değinerek, “Birlik ve beraberlik içinde yaşıyorlar ve bize bunu anlatıyorlar. Hem trafik güvenliği açısından, hem de motosikletli yaşamın hobi olduğunu anlatılması açısından çok önemli bir etkinlik.” dedi.



Dokumaparkı zenginleştiriyorlar

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark’ın artık bir etkinlik merkezi haline geldiğine de değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokumapark çok farklı kesimlerden insanların, spordan sanata kadar değişik konularda bir araya geldiği buluşma noktası oldu. Bu güzel farkındalık etkinliğini buradan başlatmalarını çok anlamlı buluyorum. Hem motosikletliler, hem de diğer hobilere sahip gruplar parkımızı zenginleştiriyor” diye konuştu.

ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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