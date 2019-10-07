Başkan Uysal, Zeytin Festivali’ne katıldı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ‘Kardeş Kent’ Girne’de bu yıl 18’incisi düzenlenen Zeytin Festivali’ne katıldı.

Başkan Uysal, Girne Belediyesi’nin bu yıl 18’incisi gerçekleştirdiği Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı. Girne’nin güneyinde bulunan Zeytinlik köyünde zeytin üretimini teşvik etmek, ayrıca eko turizm çerçevesinde Girne’nin tanıtımını amaçlayan festivalin ev sahipliğini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaparken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar da açılışta yer aldı. Başkan Uysal’a, ‘Kardeş Kent’ Girne’ye ziyaretinde belediye meclis üyeleri Murat Öztinar, Serpil Üstün, Zühtü Şahin ve Ufuk Çiftçi eşlik etti. Festivalin açılış kortejinde Girne Belediye Başkanı Güngör’le birlikte katılan Başkan Uysal, açılış gecesinde KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’yla da bir süre sohbet etti. Başkan Uysal, 10 Ekim Perşembe başlayacak 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nde buluşmak üzere Kıbrıs’tan ayrılırken hafta sonu Antalya’ya döndü.

ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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