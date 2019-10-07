Bakan Dönmez: Güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız" dedi.



ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:41

YATSI 19:55

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