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Alanya'da 2 turist boğuldu, 1 turist boğulma tehlikesi atlattı

DHA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün farklı sahillerde denize giren Çek Ladislav Silhan (54) ile İsveçli Sven Ake Eilerth Jakopsan (64) boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren Rus Zurabo Echin (59) ise hastanede tedaviye alındı.
Alanya'ya tatile gelen Çek Ladislav Silhan, dün saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Dalga boyu yüksekliğinin yaklaşık 5 metre olduğu denizde bir süre yüzen Silhan, daha sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden sahildekiler, yüzerek ulaştıkları Çek turisti sahile çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ladislav Silhan'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Keykubat Plajı'nda dün saat 15.30 sıralarında denize giren İsveçli Sven Ake Eilerth Jakopsan da boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Jakopsan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.
2 TURİST KURTARILAMADI
Hastanelerde tedaviye alınan Ladislav Silhan ve Sven Ake Eilerth Jakopsan doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Silhan ve Jakopsan´ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
RUS TURİST BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Diğer yandan dün saat 15.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde denize giren Rus Zurabo Echin ise boğulma tehlikesi geçirerek, ilçedeki bir hastaneye götürüldü. Erkek turistin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ANTALYA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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