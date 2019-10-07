Antalya'da silah ve uyuşturucu operasyonu Bir akaryakıt istasyonunda şüphelilere yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir akaryakıt istasyonu bahçesinde bir araçtan başka bir araca malzeme aktaran şüpheli şahıslara yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Manavgat’ta bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde F.S. isimli şahıs bir aracın bagajından bir başka aracın bagajına malzeme aktardığı sırada Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Olay yerinde bulunan A. B. A., S. C ve M. Y isimli şüphelilerin üzerilerinde, çantalarında, araçlar içerisinde ve F. S isimli şahısın evinde yapılan aramalarda, 1 adet 9mm, 2 adet adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarşör ve 75 adet fişek, 5 adet dolu av tüfeği fişeği, 29 adet extacy tabir edilen uyuşturucu hap, 3,50 gr. esrar maddesi, 5,50 gr. metamfetamin maddesi, 1 gram uyuşturucu skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet oluklu kasatura, 1 adet kelepçe, 1 adet sahte ehliyet ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Şüphelilerden F. S isimli şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet, silah ticareti, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti suçlarından, A. B. A., S.C ile M. Y hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca GBT sorgulaması neticesinde F. S isimli şahsın kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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