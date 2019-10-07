Antalya Valiliği açıkladı: "13 bin 879 Thomas Cook müşterisi ülkelerine gönderildi"

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un Antalya’da bulunan müşterilerin ülkelerine döndüğü bildirildi. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, krizin ilk gününden bu yana toplam 13 bin 879 İngiliz yolcunun ülkesine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Thomas Cook şirketinin iflasının ardından başlatılan Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüş çalışmaları tamamlandı. Söz konusu işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için Antalya Valiliği tarafından oluşturulan Kriz Masası’ndan yapılan açıklamaya göre, krizin patlak verdiği 23 Eylül’den bu yana, toplam 13 bin 879 İngiliz yolcunun ülkelerine sorunsuz bir şekilde gönderildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Antalya’da bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, operasyonun sorunsuz bir şekilde sona erdiği belirtildi.

Söz konusu iflasın açıklanmasının ardından Thomas Cook müşterilerinin muhtemel sorunlar yaşamaması için Antalya Valiliği Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik Otelciler Birliği (ALTİD) ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MATSOB) yetkililerinin de katılımıyla Kriz Masası oluşturulmuştu.

ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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