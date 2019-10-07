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Nilgün Sarıoğlu’ndan altın madalya

İHA

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli’nde yapıldı. Müsabakalara Antalyaspor adına katılan sporcular, antrenör Luidmila Sert önderliğinde madalya mücadelesi verdi. 56 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu, genel tasnifte 3’üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1’inci olarak kürsünün zirvesine çıktı.

ANTALYA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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