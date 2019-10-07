Nilgün Sarıoğlu’ndan altın madalya

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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli’nde yapıldı. Müsabakalara Antalyaspor adına katılan sporcular, antrenör Luidmila Sert önderliğinde madalya mücadelesi verdi. 56 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu, genel tasnifte 3’üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1’inci olarak kürsünün zirvesine çıktı.

ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:41

YATSI 19:55

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