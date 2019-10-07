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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Çoban: "Okul bütçesi uygulamasına geçilmeli "

İHA

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Milli Eğitim'e bağlı okullardaki temel ihtiyaçların karşılanması için okul bazlı ödenek tahsisinin yapılarak, ödeneklerin doğrudan idareler tarafından kullandırılması gerektiğini söyledi.

'Okul bütçesi uygulamasına geçilmeli'
Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, her ders yılı öncesinde okulların ödenek hususunun gündeme geldiğini, eğitimin kalitesini olumsuz etkileyen bu duruma yönelik doğrudan okul idareleri tarafından kullanımı sağlanacak okul bütçesi uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Çoban, "Okulların temizlik, güvenlik, kırtasiye, bakımonarım, hizmetli gibi en temel ihtiyaçları karşılanmalı ve yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkAn sağlanmalıdır. Yöneticilerimiz, okulların mali ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zamanı, eğitimöğretimin kalitesi için ayrılan zamandan harcamak zorunda kalmamalıdır" dedi.

Yöneticilere okullara bağış toplamamaları için baskı uygulayan idarenin, zorunlu harcamalar için kaynak üretmekten kaçındığını, ucu parasız okulparalı okul ayrımına varan bu durumun en başta eğitimöğretime zarar verdiğini iddia eden Başkan Mustafa Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullarımız; okulveli iş birliğini zedeleyen, yönetici/öğretmen ile velileri karşı karşıya getiren, yöneticileri mağdur eden, adaletsiz uygulamalara ve mağduriyetlere fırsat veren bütçesizlik sorunundan kurtarılmalıdır. Okula bütçe vermek, eğitime kalite getirmektir. Okulların zaruri harcamaları için okul aile birlikleri tarafından üretilmeye çalışılan çözümler, başvurulan yollar yetersiz kalmaktadır. Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en büyük engel olan ödenek sorunu; öğretmeni, yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirmekte, bundan da en fazla zararı yine öğrenciler ve okul yönetimleri görmektedir. Velilerden para talep etme dönemi sona erdirilmeli; öğrenci sayısı, okulun büyüklüğü, donanım ihtiyacı gibi faktörler esas alınarak öğrenci başına belirlenecek tutarda doğrudan ödenek aktarımı yapılmalıdır. Okul bazlı ödenek tahsisi yapılmalı, ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır"

ANTALYA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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