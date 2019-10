Kepez’den yatırımcı bütçe

Kepez Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi 368 milyon TL oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl olduğu gibi 2020 yılında da bütçenin yüzde 40’ını yatırımlara ayırdıklarını söyledi.

Kepez Belediyesi, Ekim ayı devam meclisi yapıldı. Ekim ayı olağan meclis toplantısının 2. birleşiminde 5 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Kepez Belediyesi’nin 2020 yılı mali bütçesi 368 milyon TL olarak, oy birliğiyle kabul edildi. Bütçenin yüzde 40’ı her yıl olduğu gibi yatırımlara ayrıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 11’nci bütçeyi Belediye Meclisi'nden geçirmenin kendisine nasip olduğunu belirterek, “ Büyük bir mutluluk duydum” dedi. Kepez’in 10 yıllık süreçte nereden nereye geldiğini aktaran Başkan Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde mahallelerdeki tapu mülkiyet imar sorunları bir yana, Sosyal Tesisler noktasında bizim çözmemiz gereken çok ciddi eksiklerimiz vardı. Sosyal ve kültürel etkinlik yapabileceğimiz tek bir yerimiz yoktu. Bugün gelinen noktada aynı anda 40 binden fazla hemşehrimize sosyal ve kültürel hizmet verebileceğimiz, ilçemizin her noktasında tesislerimiz var. “dedi. Seçim vaatleri arasında yer alan 123 projeye de değinen Başkan Tütüncü, projelerin ise 5 temel başlık altında toplandığını belirtti.



Kepez kendi yağıyla kavruluyor

Bütçe konusunda oldukça başarılı bir belediye olduklarına değinen Başkan Tütüncü, “Bir yandan 5 yıllık bir stratejik plan, bununla beraber yıllık hazırlanan performans programları, bu performansları gerçekleştirmeye dönük en önemli hedefler bütçe hedefleridir. Burada en büyük husus denk bir bütçenin sağlanmış olmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda hazırladığımız tüm bütçeleri kendi yağıyla kavrulan, kendi imkanları, kendi kaynakları, kendi bünyesinde hazırlayan bir anlayışı egemen kılarak bütçelerimizi meclisimize getirdik. Bu yılki bütçemizin rakamsal büyüklüğü 368 milyon Türk Lirası’dır. Geçtiğimiz yıllarla mukayese ettiğimiz zaman 2019 yılında 350 milyonluk bir bütçemizin olduğunu hesaba kattığımızda, artan bir bütçeyle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek isterim.” dedi.



Personel gideri 57 milyon TL.

Bütçenin gider kalemleriyle ilgili de bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Personel giderleri; 368 milyonluk bütçemizin 57 milyonuna tekabül ediyor. Buda bütçenin yüzde 15’ini teşkil etmektedir. Personel giderleri konusunda çok tutumlu bir belediye olma yolunda ilerlediğimiz ve bu anlayışı en başından beri yönetim prensibi olarak kabul ettiğimizi ifade etmeliyim. Türkiye’deki genel belediye performansları göz önüne alındığında personel giderleri hususunda başarılı bir belediye olduğumuzu da söylemeliyim.” diye konuştu.



Yatırıma her yıl yüzde 40 pay

Mal Hizmet alımlarına da değinen Başkan Tütüncü; “Bu da bütçemizin 178 milyon 512 bin liralık kısmını oluşturmaktır. Buda yüzde 48,5’dur. Eskiden belediye çalışanlarımız, taşeron şirket çalışanlarıydı. 2 yıl evvelki yasayla belediye şirketimizin çalışanları oldular. Bu mali bütçemizin de 74 milyon liralık kısmı çalışanlarımızın maaşı. Geri kalan 104 milyonluk kısımda mal ve hizmet alımlarıdır. Sermaye giderleri bütçenin sadece yüzde 26’sına tekabül etmektedir. Sermaye giderleri yatırım bütçesidir. Ancak biz sadece sermaye giderleri ile yatırım yapan bir belediye değiliz. Aynı zamanda mal ve hizmetler alarak da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Biz Kepez Belediyesi olarak her sene yatırıma yüzde 40 oranında pay ayırmaktayız. Diğer belediyelere bakıldığında yatırım konusunda üst seviyelerde bir belediyeyiz. “dedi.



Kepez’in faiz gideri yok

Bütçe de faiz gideri bulunmadığına da dikkati çeken Başkan Tütüncü, “Buda belediyemizin borçlanmayla bir işi olmamış, borçlanmadan kaynaklı faiz ödemesi yapmamış olduğunu göstermektedir. Bu çok önemli bir artıdır. Biz borçlanma ile işi olmayan bir belediyeyiz. Geçmiş yıllara göre yatırım bütçesinde artış olduğu görülmektedir.”diye konuştu.



Harcamalarda tasarrufa gittik

Kepez Belediyesi’nin rutin harcamalar noktasında da tasarrufa gittiğini belirten Başkan Tütüncü, “ Biz samimiyetle şunu söyleyebiliriz. Kepez’in her bir kuruşunu milletin emaneti olarak biliyoruz ve bu emaneti doğru, düzgün bir biçimde kullanmak, bunları yatırıma, hizmete dönüştürme arzusu içindeyiz.” ifadelerini kullandı.



Kepez meclisine teşekkür

Başkan Tütüncü konuşmasının sonunda, “Geçtiğimiz 10 buçuk yıl içinde hep beraber çok önemli işler yaptık. Meclisimize çok teşekkür ediyorum. Bizim önümüzü hep açtınız. Bizlerin en mutlu olduğu an, eserler zincirimize bir yenisini eklediğimiz zamandır. Laf üstüne laf koyanlardan değil, eser üstüne ser koyanlardan olmayı hep arzu ettik. Yeni bütçemiz hepimize hayırlı olsun” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından Kepez Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

