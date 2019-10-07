Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, Doğular mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ANTALYA
07 Ekim 2019 Pazartesi
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