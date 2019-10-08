Yüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'in (9) yüz nakli için çok uygun olmadığını söyledi. Özkan, "Kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak, yeni cilt yapmak için uğraşacağız" dedi.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde, şiddetli çatışmaların olduğu 2013'te, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim yaşamını yitirirken, o dönem 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, daha sonra Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapıldı.

BURUNDAN RAHAT NEFES ALMASI SAĞLANACAK

AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Evin için yüz naklinin çok uygun olmadığını söyledi. Özkan, "Evin bize geldiğinde yüz bölgesi oldukça deforme olmuştu. Göz kapakları, burnu, tüm yüz cildi sıkıntılıydı. Bizim ilk ameliyattaki hedefimiz göz kapaklarını daha kullanılabilir hale getirmek, burnundan daha iyi nefes almasını sağlamak ve ağızdan daha rahat yemek yiyebilmesi ve konuşabilmesiydi. İlk ameliyatımız bunlara yönelikti. Göz kapakları, burnu ve ağız köşelerini düzelttik. Bu ameliyatları yapalı 2,53 yıl oldu. Evin şu an 9 yaşında bugün bize gelme nedeni ve şikayeti burundan nefes alamaması. Şu an öncelikli eğileceğimiz konu, onun burnundan iyi nefes almasını sağlamak; ama uzun dönemde Evin'in ihtiyaçları biraz daha farklı. Öncelikle yüz derisini ve kulaklarını onarmamız gerekiyor. Bunun için bazı ameliyatlar planlıyoruz. Evin için yüz nakli çok uygun değil; çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.

TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Türkiye'de bulunduğu süre içinde Evin Hacı İbrahim, Türkçe öğrenip, ilkokula başladı. Şırnak Fatih İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Evin, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmak ve rahat nefes alabilmek için burnundan ameliyat olmak istediğini söyledi. Evin, AÜ Hastanesi bahçesinde kardeşi Halil Hacı İbrahim ile oynuyor, banklarda oturup, resim yaparak, zaman geçiriyor.



ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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