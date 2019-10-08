Antalya’da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı

Antalya’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelilere polis tarafından baskın yapıldı. Aralarında Kırgız ve Moldova uyrukluların da bulunduğu toplam 7 kadın kurtarılırken, 7 şüpheli ise yakalandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yurt dışı bağlantısı olan şahısların, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliler tarafından ilçede kullanıldığı değerlendiren 4 ev, 1 otel, 3 araç ve il merkezinde fuhuşa sürüklenen kadınların ikamet ettiği 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5’i Türk, 1’i Kırgızistan ve 1’i Moldova uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarılırken, 7 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, çetele ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen bin 860 TL para ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şahıslardan N.A. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, T.İ., H.B., S.Y., M.A. ve M.K’de tutuklandı.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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