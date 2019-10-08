Yumurta rezervi düşük kadınlara PRP tedavisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan: “Şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, hava değişiklikleri ve genetik yapılarda kadınların genç yaşlarda yumurta rezervlerini azaltabiliyor” “Daha kaliteli, döllenebilir yumurta, PRP ile özel hazırlanan tedavi ile elde edilebiliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yumurta rezervi düşük kadınlara PRP tedavisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. ...

İHA

Yumurta rezervi düşük kadınlara PRP tedavisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan: “Şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, hava değişiklikleri ve genetik yapılarda kadınların genç yaşlarda yumurta rezervlerini azaltabiliyor” “Daha kaliteli, döllenebilir yumurta, PRP ile özel hazırlanan tedavi ile elde edilebiliyor”

Yumurta rezervi düşüklüğünün sadece ileri yaşlarda olan kadınlarda görülmediğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, genç kadınlara, ‘yaşınıza güvenmeyin’ uyarısında bulundu. Rezerv düşüklüğünün PRP yöntemiyle tedavi edilebileceğini aktaran Gürgan, “Daha kaliteli, döllenebilir yumurta PRP ile özel hazırlanan tedavi ile elde edilebiliyor. Ortalama olarak iyi seçilmiş olgularda hiçbir şey yapmamaya göre yüzde 20 oranında yumurtalık performansı artıyor” dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı aynı zamanda Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, kadınlarda yumurtalık rezervinin düşük olma nedenlerinden ve tedavi yöntemine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Genç kadınlarda da görülebilir”
Yumurta rezervi düşme nedeninin sadece yaşlılıkla ilgili olmadığını belirten Gürgan, “Eskiden kadınlarda yumurtalık rezervlerinin düşmesini yaşlılıkla ilgili olduğunu söylüyorduk. Özellikle 4042 yaş aralığının üzerine çıkan kadınların yumurtalıklarında yumurta sayı ve kalitesi azalıyor diye düşünüyorduk. Ona göre hareket ediyorduk. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar gösterdi ki, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, hava değişiklikleri ve genetik yapılarda kadınların genç yaşlarda yumurta rezervlerini azaltabiliyor” dedi.
Genç kadınlara, ‘yaşınıza güvenmeyin’ uyarısında bulunan Gürgan, çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yumurta rezervlerini kontrol ettirmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Döllenme sonucunda gebelik oranı düşüyor”
Yumurtanın gelişmesini sağlayan çevresel hormonlarda, moleküler ve bazı hücrelerde, yetersizlik olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Gürgan, “O zaman siz tedavi alsanız bile, yumurta gelişse dahi çevresel problemlerden dolayı kalite düşüyor ve sayısı azalıyor. Döllenme sonucunda gebelik oranı düşüyor. Bu durumdaki kadınlar kendi kendilerine de gebe kalamayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

PRP tedavisi ile gebe kalmak mümkün
Yumurta rezervi düşük olan kadınlara uyguladıkları Plateletten Zengin Plazma (PRP) tedavisini anlatan Gürgan şöyle konuştu:
“Eğer yumurtalıklarda yumurtaların gelişmesi esnasında çevresinde yetersizlik etkiliyse, o yetersizliğin yerine konması gerekiyor. Bunda da kadının kendi kanından alıyoruz. Bunları bir yönde ozon tedavisiyle aktive ediyoruz. Bir çeşit plazma hazırlıyoruz. Aktive olmuş hücreler bazı maddeler salgılıyorlar ve plazma hazırlıyoruz. Bu plazmaları yumurtaların içine enjekte ediyoruz. Böylece yumurtalığın çevresinde olan yetersizlik, büyüme hormonu, moleküler maddeler yumurtayı geliştirecek şekilde arttığı için, yaklaşık olarak bir buçuk ay içerisine yumurtalıkları hazır hale getiriyor. Tüp bebek yapıyorsanız daha iyi performans sağlayıp, kaliteli yumurta çıkabiliyor. Hatta sırf problem yumurta ise spermi iyiyse yumurtalar daha iyi çalışıyorsa kadın kendi kendine de gebe kalma şansı elde ediyor.”
PRP tedavisinin sihirli bir tedavi olmadığının altını çizen Gürgan, “10 hastamız tüp bebek yapmadan kendileri gebe kaldı. Bu çok önemli bir şey. Daha kaliteli, döllenebilir yumurta PRP ile özel hazırlanan tedavi ile elde edilebiliyor. Ortalama olarak iyi seçilmiş olgularda hiçbir şey yapmamaya göre yüzde 20 oranında yumurtalık performansı artıyor. Bu performans arttığı zaman da gebelik oranları da aynı oranlarda yukarıya gidebiliyor. Bu alternatif tedavisidir kişilere iyi şekilde söylenmelidir” diye konuştu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, ileri yaşlarda olup yumurtalıklarında rezerv kalmamış kadınlarda bu tedavinin başarısız olduğunu sözlerine ekledi.

ANTALYA

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya’da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı
Yüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak
YEREL HABERLER Yüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak
Uyuşturucuyu arı kovanına gizlemiş
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu arı kovanına gizlemiş
Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu Antalya'nın Serik ilçesinde arı kovanı, ahır, plastik boya kutularının içine gizlenmiş 14 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde ...
Komşusunu sokak ortasından silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Komşusunu sokak ortasından silahla öldüren zanlı ...
Antalya’da askeri araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da askeri araç takla attı: 2 yaralı
Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
Oğlunun kestiği ağacın altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Oğlunun kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Manavgat’ta kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta kaçak içki operasyonu
Kepez’den yatırımcı bütçe
YEREL HABERLER Kepez’den yatırımcı bütçe
Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı
YEREL HABERLER Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı
Konyaaltı Belediyesinden çiftçiye ücretsiz aşı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesinden çiftçiye ücretsiz aşı
Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu ...
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Çoban: "Okul bütçesi uygulamasına geçilmeli "
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Çoban: "Okul ...
Alanya’da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 1 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 1 gün ...
Oğlunun kestiği ağacın altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Oğlunun kestiği ağacın altında kalıp, öldü
Yapı müteahhitleri bilgilendirme toplantısı ATSO’da gerçekleşti Müteahhitler sınıflandırılacak
YEREL HABERLER Yapı müteahhitleri bilgilendirme toplantısı ATSO’da ...
Nilgün Sarıoğlu’ndan altın madalya
YEREL HABERLER Nilgün Sarıoğlu’ndan altın madalya
Kaçırıldığını iddia ettiği kızı Rabia'ya kavuştu
YEREL HABERLER Kaçırıldığını iddia ettiği kızı Rabia'ya kavuştu
Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı Başka araca aktrılan turistler, soğuk su şişelerini ağrıyan yerlerine tutarak acılarını dindirmeye çalıştı
YEREL HABERLER Manavgat’ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı ...
Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı
YEREL HABERLER Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına ...
Antalya Valiliği açıkladı: "13 bin 879 Thomas Cook müşterisi ülkelerine gönderildi"
YEREL HABERLER Antalya Valiliği açıkladı: "13 bin 879 Thomas Cook ...
Antalya'dan 13 bin 879 Thomas Cook müşterisi ülkesine döndü
YEREL HABERLER Antalya'dan 13 bin 879 Thomas Cook müşterisi ülkesine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X