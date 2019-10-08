Yüksekova’dan Antalya’ya uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Hakkari Yüksekova’dan Antalya’ya uçak yoluyla toplam bin 856 gram uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri C.S. isimli şüphelinin Esendere Hudut Kapısı’ndan geçerek Yüksekova Havalimanı'ndan Ankara’ya, Ankara’dan da Antalya Havalimanı’na uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler edindi. Yapılan çalışmalarda uçakla Antalya’ya geleceği belirlenen C.S’nin., aynı uçakta gelen yolcuların arasında bulunan A.P. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. İran uyruklu A.P. ve C.S.’nin valizlerinde yapılan kontrolde 2 ayrı paket halinde zulalanmış bin 486 gram eroin maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda C.S.’nin doktor kontrolünde yapılan iç beden muayenesinde toplamda 21 paket 370 gram eroin maddesi ile birlikte, şüphelilerden toplam bin 856 gram eroin maddesi ele geçirildi.

A.P. ve C.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:39

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.