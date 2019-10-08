19 ilçeyi kapsayacak Yeni Ulaşım Ana Planı çalışmaları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulaşım Ana Planı’nın 19 ilçenin tamamını kapsayacak şekilde yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı.

Yeni Ulaşım Ana Planı ile ilgili ilk toplantı Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Prof. Dr. Halim Ceylan, Prof. Dr. Soner Haldenbilen ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Ulaşım A.Ş. ve Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı.



Yol haritası çizildi

Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Süreçleri, mevcut durum değerlendirmesi, 20192024 yılları arası çalışma önerileri konuları ele alındı. Şu an 7 ilçeyi kapsayan güncel Ulaşım Ana Planı’nın 19 ilçeyi kapsayacak şekilde zorunlu olarak revize edilmesi ve yeniden yapılmasıyla ilgili yol haritası çizildi.



Yetersizlikler belirlendi

Toplantıda, Antalya ulaşımındaki yetersizlikler; toplu ulaşım alt yapısı, bisiklet ulaşımı ve alt yapısı, yaya ulaşımı, engelli ulaşımı, özel otomobil ulaşımı, otopark alanları, karayolu ulaşım ağı alt yapısı, çevre yerleşimlere toplu taşıma ulaşım bağlantıları, şehirlerarası ulaşım bağlantıları, kent içi yük taşımacılığı ve kurumsal yapı olarak belirlendi.

20192024 arasında Antalya ulaşımında yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

“2015 Ulaşım Ana Plan güncellemesi, akıllı ulaşım sistemleri, toplu taşıma rehabilitasyonu, raylı sistem yatırım programları, düzenli veri toplama çalışmaları, diğer çalışma önerileri.”



Yeni plan zorunlu

Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Dr. Cem Oğuz, Ulaşım Ana Plan güncelleme çalışmalarının Başkan Muhittin Böcek’in büyük önem verdiği, planlı, kurallı bir kent için zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Oğuz, yeni ulaşım ana planı çalışmalarının ulaşımdaki birçok sorunun çözümüne altlık oluşturacağını belirtti. Cem Oğuz, bu kapsamdaki düzenli veri toplama çalışmalarının önemini vurgulayarak, maliyet düşürücü bu çalışmanın yatırım kararları için olmazsa olmaz olduğunu söyledi.



Eylem planları

Dr. Cem Oğuz, toplantıda diğer çalışma önerileri başlığında Bisiklet Eylem Planı, Otopark Eylem Planı, Yaya Eylem Planı, Yol Güvenliği Eylem Planı hazırlanması, yakın çevre ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve entegrasyonu konularının ele alındığını aktardı.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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