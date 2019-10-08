Antalya'da mahalleliyi rahatsız eden metruk bina yıkıldı

Antalya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri iki katlı metruk bir binanın mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini tespit etti. Metruk bina ile ilgili rapor düzenlenerek, binanın yıkımı sağlandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde bulunan iki katlı metruk bir binanın olduğu, binanın kapı ve pencerelerinin kırık olduğu, metruk binada bağımlı şahısların madde kullandıkları ve mahalle sakinlerini rahatsız ettiklerini tespit etti.

Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda metruk bina ile ilgili rapor düzenlenerek, binanın yıkımı sağlandı.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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