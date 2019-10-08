Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da park halindeki aracın içinde bulunan sürücünün üzerinde 3,5 gram esrar, aracında ise esrar olduğu değerlendirilen 16 kilo ağırlığında bitki parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Yeşildere Mahallesi’nde park halinde bulunan aracın durumundan şüphelenerek, kontrol etti. Kontrol sırasında araç sürücüsü İ.K.'nın üzerinde kağıt mendile sarılı vaziyette daralı 3,5 gram esrar maddesi ve araç içerisinde esrar olduğu değerlendirilen 16 kilo ağırlığında bitki parçaları ele geçirildi. İ.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:39

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.