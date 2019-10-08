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Manavgat’ta 1. sınıf atık merkezi kuruldu

İHA

Manavgat Belediyesi, atıkları ayrıştırmak, geri dönüşümü sağlayarak çevreyi ve doğayı korumak amacıyla Sanayi Mahallesi'ndeki yerleşkeye , '1. Sınıf Atık Getirme Merkezi' kurdu. Belediye ekipleri, 1. Sınıf atık maddelerini kapsayan 13 türden atığı, evlere gitmek suretiyle toplayıp çevrenin korunmasına destek verecek.

Manavgat’ta 1. sınıf atık merkezi kuruldu

Manavgat Belediyesi, atıkları ayrıştırmak, geri dönüşümü sağlayarak çevreyi ve doğayı korumak amacıyla Sanayi Mahallesi’ndeki yerleşkeye , ‘1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ kurdu. Belediye ekipleri, 1. Sınıf atık maddelerini kapsayan 13 türden atığı, evlere gitmek suretiyle toplayıp çevrenin korunmasına destek verecek.
Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sanayi Mahallesi’nde bulunan yerleşkeye 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu. Bin 306 metrekarelik alanda kurulan merkez, 13 atık ünitesinden oluşuyor. Üniteler, Kağıtkarton atıkları, plastik atıklar, cam atıklar, atık pil ve akümülatörler, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, tehlikeli atıklar, tekstil atıkları, ömrünü tamamlamış lastik atıkları, ahşap atıkları, kullanılmayan kanser ilaçları ve hacimli atıklar olarak belirlendi.

Vatandaş telefonla ulaşabilecek
Tesiste toplanan 13 türden atığın, türlerine göre ayrılarak lisanslı tesislere gönderileceği belirtildi. Sadece konutlardan alınacak atıklar için özel bir ekip kuran Manavgat Belediyesi, atıkları vatandaşların evinden almak için bu işlemi gerçekleştirecek. Manavgat Belediyesi, hizmetin eksiksiz ve kesintisiz devamı için telefon hattını da hizmete açtı. Vatandaşların Sanayi Mahallesi 2058 Sokak No 4’te bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne bizzat giderek atıklarını bırakabilecekleri ya da 0242 778 10 56 numaralı telefon hattını arayarak belediye ekiplerini yardıma çağırabileceği bildirildi.

“Çevreci projelerimiz devam edecek”
Hayata geçirilen Manavgat Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin Manavgat’ın doğasını ve çevresini korumaya yönelik yapılan bir çalışma olduğunu belirten Şükrü Sözen, vatandaşların artık daha güvenli bir şekilde kullanmadıkları malzemeleri teslim edebileceği bir yeri kurduklarını ifade etti. Sözen, “Sanayi Mahallesi’nde kurduğumuz atık getirme merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte, kent halkımız kullanmadığı malzemelerini belediye ekiplerimize güvenli bir şekilde teslim etmeye başladı. Çevreci projelerimiz aynı doğrultuda devam edecektir” dedi.

ANTALYA

08 Ekim 2019 Salı

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