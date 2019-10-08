Kepez, 7. Konya Bilim Festivali’nde

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Kepez Bilim Merkezi, 7. Konya Bilim Festivali’ne katıldı.

Kepez Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle yapılan ve kapılarını önümüzdeki günlerde ziyaretçilerine aralayacak Antalya Kepez Bilim Merkezi, 7. Konya Bilim Festivali’nde tanıtıldı. Kepez Belediyesi’nin, 7. Konya Bilim Festivali’nde açtığı ‘Robotik Kodlama’ standında ziyaretçilere, gelişen teknoloji, robotik kodlamanın önemi, Kepez Robotik Kodlama Merkezi’nde yapılan çalışmalar anlatıldı.



Antalya Kepez Bilim Merkezi

Kepez Belediyesi ve TÜBİTAK İşbirliğiyle yapılan ‘Antalya Kepez Bilim Merkezi’ önümüzdeki günlerde kapılarını ziyaretçilerine ağırlayacak. Akdeniz Bölgesi’nin en büyük bilim merkezi, çocuklar ve gençleri, bilim meraklılarını bilimin gizemli dünyası ile buluşturacak.



Robotik Kodlama Merkezi

Kepez Belediyesi’nin 2018 yılı Haziran ayında hizmete açtığı Robotik Kodlama Merkezi’nde çocuklar yazılım, robot ve makine tasarlamayı öğreniyor. Bugüne kadar 2 bin 50 öğrenciye kodlama öğreten merkez, Kepez’in çocuklarına teknolojinin kapılarını sonuna kadar açarken, aynı zamanda da akademik hayatlarına da yön veriyor. Robotik Kodlama Merkezi’ndeki eğitimlere katılan öğrenciler, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen çeşitli okul ve proje yarışmalarına da katılıyor.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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