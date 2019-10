Kaleiçi Festivali’nde Plancia Magna'nın canlı heykeli yapılacak Kaleiçi Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi tarafından 1013 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, Tarihin ilk kadın belediye başkanı, Perge’nin kızı Plancia Magna’nın canlı heykel performansı yapılacak.



Muratpaşa Belediyesi Kaleiçi Old Town Festivali, Perşembe günü başlayacak. Festival kapsamında 1013 Ekim tarihlerinde söyleşiler, konserler, deneysel sanat çalışmaları düzenlenecek.

Bu yıl Ukrayna’nın onur konuğu ülke olarak katılacağı festivalde, 3 kıta 24 ülke 48 şehirle birlikte antik dönemin Antalya bölgesi Pamfilya’ya başkentlik yapan Perge’yi yöneten, tarihin ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna da yer alacak. Plancia Magna, Perşembe saat 18.00’de Karaailioğlu Parkı’ndan başlayacak ve Atatürk Caddesi boyunca devam edip Kale Kapısı’ndan tarihi Kaleiçi’nin sokaklarında devam edecek geleneksel festival kortejinde belediye başkanlarıyla birlikte yürüyecek.



Makyajı bir saat sürdü

Tarihin ilk kadın belediye başkanının canlı heykel performansı için Plancia Magna’nın Antalya Müzesi’nde bulunan heykeli temel alındı. Proje koordinatörleri Aysu Canduran ve Çağlar Tuncer, önce Perge’nin Kızı Plancia Magna’nın kıyafeti üzerine çalıştı, makyajı için sayısız prova alındı. Plancia Magna’yı Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi ve performans sanatçısı Fatma Deniz canlandırırken festival öncesi son prova Kaleiçi’nde yapıldı. Deniz, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tarihin ilk kadın belediye başkanı haline geldi.



Anı defteri açılacak

Plancia Magna, geleneksel festival kortejinin ardından, canlı heykel performansıyla festival süresince tarihi Üç Kapılar’da olacak. Plancia Magna için bir anı defterinin de açılacağı etkinlikte, hem kent sakinlerine hem de Kaleiçi’nin yerli ve yabancı konuklarına Perge’nin yöneticisi, tarihin ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna tanıtılacak.



“İnsanlık ve kültür köprüsü kurma çağrımızı yineliyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşayan antik kentleri Kaleiçi özelinde bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak için 2016’dan beri Kaleiçi Old Town Festivali’ni düzenlendiklerini söyledi. Festivali, aynı zamanda, yaşayan antik kentlerin kültür ve tarihi mirasının korunmasında işbirliği fırsatlarını dünyaya sunma yolculuğu olarak değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bu yolculuğumuzda antik kentlere yönelik ilgiyi arttırmak, bu şehirlerin eğitim ve bilimsel amaçla kullanımlarını sağlamak istiyoruz. Dünyadaki yaşayan antik kentlerin temsilcilerini yolculuğumuza katılmaya, kalıcı bir insanlık ve kültür köprüsü kurma çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu.



