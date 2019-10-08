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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Karaloğlu'ndan afet talimatı: Kimse davet-çağrı beklemesin

DHA

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, deprem ve afet olaylarına hazırlık çalışmalarının yapıldığı koordinasyon toplantısında, "Burada hangi kurumun, hangi arkadaşımızın ne iş yapacağı bellidir. Allah vermesin bir afet olduğunda hiç kimse oturup davet, çağrı beklemeden herkes yapması gereken işi yapmak durumunda. Bulunması gereken yerde bulunmak durumunda, afetten sonra kimse oturup da davet, çağrı beklemez" dedi.

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, deprem ve afet olaylarına hazırlık çalışmalarının yapıldığı koordinasyon toplantısında, "Burada hangi kurumun, hangi arkadaşımızın ne iş yapacağı bellidir. Allah vermesin bir afet olduğunda hiç kimse oturup davet, çağrı beklemeden herkes yapması gereken işi yapmak durumunda. Bulunması gereken yerde bulunmak durumunda, afetten sonra kimse oturup da davet, çağrı beklemez" dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan AFAD Koordinasyon Toplantısı'na Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilgili tüm birimlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda Antalya'nın afet öncesi yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında alınan tedbirler ve eksiklikler değerlendirildi.
NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU DEPREM RİSKİ YÜKSEK BÖLGELERDE
Mutlaka eksiklikler olduğu ve varsa bu eksiklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum kuruluşlara ve belediyelere yeni görevler verileceğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Türkiye bir deprem ülkesi, ama sadece depremle de sınırlamamak gerek. Aynı zamanda bir afet ülkesi. Nüfusun büyük çoğunluğu maalesef deprem riski yüksek bölgelerde yaşıyor. Depremin dışında da çok farklı afet türleriyle karşı karşıyayız. Üç senedir Antalya'da yaşadığımız hortum olayları belki 5-10 sene önce hiç yaşamadığımız bir afet türüydü. Ama son üç senedir Antalya'da her sene mutlaka hortumla karşılaşıyoruz, mal kayıpları oluyor, geçen sene maalesef can kayıplarımız da oldu. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımızın naaşına hala ulaşabilmiş değiliz" dedi.
ANTALYA'DA RİSKLİ BÖLGELER HARİTASI BELİRLENDİ
Bütünleşik afet tehlike haritasının il olarak çıkarıldığını ve dijital ortama aktarıldığını belirten Karaloğlu, "Şu anda Antalya'da 1035 adet heyelan tehlikesi olan bölge, 990 adet kaya düşmesi, 122 adet de çığ tehlikesi olabilecek alanlar belirlenerek, bunlar dijital ortama aktarılmış ve vatandaşla da paylaşılmaktadır. 2019 yılının başında Türkiye'nin deprem haritasını AFAD Başkanlığı yeniledi ve kamuoyuyla paylaştı. Şu anda zaten dijital olarak yaşadığınız bölgeyi girdiğinizde deprem riskinizi harita üzerinde görme şansınız var" diye konuştu.
'DEPREM ÖLDÜRMEZ, VURDUYMAZLIK ÖLDÜRÜR'
Türkiye'nin deprem ülkesi gerçeğini bilerek, bu gerçeğe her an hazırlıklı olarak bu topraklarda yaşamak durumunda olduğumuzu dile getiren Karaloğlu, "Deprem öldürmez, eğer hazırlıklıysanız, eğer yaptığınız konut ve binaları deprem gerçeğine uygun mühendislik alarak yaptıysanız deprem öldürmez. Ama tedbirsizlik, dikkatsizlik, vurdumduymazlık öldürür. Bizim en büyük problemimiz de o. Bizim toplum olarak afete hazırlık konusunda bir sıkıntımız var. Afete hazırlığı çok önemsemiyoruz. Sonra afet ortaya çıktıktan sonra toplumsal dayanışmamız, afete müdahalemiz ve krizi yönetmemizde sorun yok. Ama işin önemli kısmı zararı ve can kayıplarını azaltacak olan esas kısım, afete hazırlık konusunda toplum olarak maalesef çok iyi değiliz" dedi.
'AFET OLDUĞUNDA HİÇ KİMSE DAVET-ÇAĞRI BEKLEMESİN'
Türkiye afet planlarına bağlı Antalya afet planının da bu sene içinde yenilendiği ve yayınladığını açıklayan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Burada hangi kurumun, hangi arkadaşımızın ne iş yapacağı bellidir. Allah vermesin bir afet olduğunda hiç kimse oturup davet, çağrı beklemeden herkes yapması gereken işi yapmak durumunda. Bulunması gereken yerde bulunmak durumunda, afetten sonra kimse oturup da davet, çağrı beklemez. Hepimizin yapacağı iş bellidir. Benim vali olarak yapacağım görev, sorumluluk bellidir, sizin temsil ettiğiniz kurumlarda göreviniz bellidir. Sizinle beraber çalışanların, sivil vatandaşın da görevi bellidir. Onun da afetten sonra nasıl davranacağıyla ilgili afet müdahale planlarında her şey tarif edilmiştir. Onun için bir afetle karşılaştığımızda hiçbiriniz oturup davet beklemeyin. Bulunmanız gereken nokta neresiyse, yapmanız gereken iş neyse orada olun. O işe talimat, çağrı beklemeden yapmaya başlayın."
KOMŞU İLLERLE ORTAK HAZIRLIK
Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) afetten sonraki süreci yönetmek için bir dijital ortamda AFAD Başkanlığı'nın oluşturduğu bir platform olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu, "Geçen sene Antalya'daki hortum felaketinden sonra bunu canlı olarak da kullandık. Afette sadece kendi iliniz değil, çevre illerinizle hazırlıklı olmanız lazım. Biz birçok çalışmayı komşu Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'la da beraber yapıyoruz. Biz de bir sıkıntı olursa onlar bizim yardımımıza gelecek, onlarda olduğunda en yakın il olarak bizim onlara yardıma koşmamız gerekir" dedi.
ANTALYA'DA 967 TOPLANMA ALANI
Toplanma ve geçici barınma alanlarının da Antalya'da gözden geçirecek konulardan olduğunu söyleyen Karaloğlu, "967 tane toplanma alanı tespit edilmiş ve yayınlanmış durumda. Afet olduktan sonra konteyner, çadır kentlerin kurulacağı geçici barınma alanları tespit edilmiş. Şu anda 17 alan var ama 2,5 milyon nüfusun yaşadığı Antalya için çok yetersiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
ENKAZ DÖKÜM ALANLARI DA BELİRLENECEK
Afetten sonra en önemli sorunlardan bir tanesinin de enkaz döküm alanları olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Deprem yaşamış bir vali olarak söylüyorum, oluşacak enkazı nereye dökeceksiniz, çok büyük bir sorundur. Bunu önceden planlayıp tespit etmezseniz, çok zorlanırsınız. Biz Van'da çok zorlanmıştık. Nereye dökeceğiz, insanlar başıboş, hiç dökülmemesi, korunması gereken alana gölün kenarı veya ormanı doldurmaya başlıyor. Onun için bunların afete hazırlık aşamasında tespiti ve ilan edilmesi lazım" şeklinde konuştu.
DÖŞEMEALTI'NA YENİ LOJİSTİK MERKEZ
Hazırlık aşamasında lojistik merkezlerin de çok önemli olduğunu belirten Münir Karaloğlu, "Antalya'da küçük bir lojistik merkezimiz var. Yenisini yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi imar çalışmalarını tamamladı, askıya da çıktı. Döşemealtı'nda hazineden yeni bir alıyoruz, inşallah orada daha güzel bir lojistik ve afet koordinasyon merkezi, eğitimde görülebilecek güzel bir alanı da inşa etmiş olacağız. Şu andaki lojistik merkezimizde 1636 çadırımız, 90 adet tek kişilik yatak, 600 adet çarşaf seti, 1144 adet aile mutfak seti, 1320 adet katlanır yatak şeklinde malzememiz konteynırların içinde hazır" dedi. 

ANTALYA

08 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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