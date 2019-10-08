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Cansel Tuncer, genel sekreterlik kadrosuna resmen atandı Antalya Büyükşehir Belediye meclisi ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde, genel sekreter yardımcısı kadrosunda bulunan ve genel sekreter görevini vekaleten yürüten Cansel Tuncer'in, Çevre ve Şehircilik Bakanının onayıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandığı açıklandı.

Cansel Tuncer, genel sekreterlik kadrosuna resmen atandı Antalya Büyükşehir Belediye meclisi toplandı

Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde, genel sekreter yardımcısı kadrosunda bulunan ve genel sekreter görevini vekaleten yürüten Cansel Tuncer’in, Çevre ve Şehircilik Bakanının onayıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandığı açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis, yoklama ve açılışın ardından 106 maddeyle açıldı, ardından ise önergeler okundu. Mecliste parti grup sözcülerine önemli gün ve haftalara değinmeleri için söz hakkı verildi.

CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, belediyenin çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.
İlçelerde sorunların yerinde tespiti ve çözümü için gerekli çalışmalar başladığını kaydeden Filiz, “’Biz birlikte yaparız’ sözü lafta kalmıyor. Alt yapı çalışmaları sürüyor, ASAT ekipleri yeni içme suyu hattını yapıyor. AKBEM kış dönemi kayıtları başladı, çocuklarımız 27 branşta eğitim alacak. Kent Müzesi Kompleksi’nde çalışmalar başladı. Altın portakal Film Festivali sanatseverlerle buluşurken, kitap fuarı da şehre zenginlik katmaya devam edecek” dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Nafiz Tanır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na değinerek, Cumhuriyetin kurulması için emek veren herkese teşekkürlerini sundu.
MHP grup Sözcüsü Selçuk Senirli, Türk devletinin ve askerinin ‘savaş çığırtkanı’ olmadığını kaydederek, “Masum insanlar için Fırat’ı doğusunda sefer hazırlanmıştır. Allah Türk askerinin yar ve yardımcısı olsun. Onları çıktıkları bu yolda muzaffer eylesin” diye konuştu.
Saadet Partisi (SP) Grup Sözcüsü Mehmet Manavoğlu, ekim ayı meclis toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına karşı olduklarının altını çizen İYİ Parti Grup Sözcüsü Ertürk Yazar, vatan için dış güçlere karşı 82 milyon Albayrak partisinin birer ferdi olduklarını vurguladı.
Kitap Fuarı’nın 11 Ekim’de açılışını yapacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın portakalın da özüne döneceğini bildirdi.
Ekim ayının son derece önemli olduğunu ifade eden Böcek, “Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor önlerinde saygıyla eğiliyorum. Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.
Mecliste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunda bulunan ve genel sekreter görevini vekaleten yürüten av. Cansel Tuncer’in, Çevre ve Şehircilik Bakanının onayıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandığı açıklandı.
Salonda bulunanlara kendini tanıtan Tuncer, eğitim döneminden bu yana yürüttüğü görevleri anlattı.
Selçuk Senirli, gündemin 4’üncü maddesinde yer alan, ‘Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşümü Projesi’ kapsamında, hak sahibi olup da mağdur olan bazı vatandaşların olduğunu söyleyerek, konuyla ilgilenilmesini talep etti.
"Siyasete dahil etmedik"
Başkan Böcek ise Senirli’nin önerisini dikkate alarak, “Büyükşehir belediyesi olarak 2 bin 812 vatandaşa kira ödüyoruz. Bakanlığın da sıkıntısı olabilir, bizim de bakanlıktan alacağımız var. O alacağımıza bakmadan günü gününe vatandaşlara haklarını ödedik. O mahalleleri asla ve asla siyasete dahil etmedik. Orasıyla ilgili ‘haksızlığa uğrayan vatandaşların haklarını teslim edeceğiz’ dedik” dedi.
Böcek, danışmanı Cem Oğuz’dan konuyu araştırmasını ve mağdur olan vatandaşların da tespit edilmesini istedi.

"Bunlardan kaçının"
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysa isel, geçtiğimiz dönem Muratpaşa’dan gelen 2 maddenin kabul edilmediğini ifade ederek, bu mecliste kabul eden üyelere teşekkürlerini sundu. Uysal, “Sadece siyaset için, milletin menfaatine olan şeyi belediye zor duruma düşsün diye oylarsanız, iyi bir şey yapmış olmazsınız. Geçtiğimiz dönem kreş alanıyla ilgili de siyasi duruş sergilenmeye devam ediyor. Alt yapıyı yenilememize rağmen ticari alan reddedilmişti. Milletimizin de zaten gereken notu verdi. Bu tip işler kimsenin lehine sonuç doğurmaz. Bunlardan kaçının, daha 4 buçuk senemiz var. Milletin menfaatine olmayan siyasi oylamalardan dolayı kaçının diyor ve son 2 maddeyi onayladığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANTALYA

08 Ekim 2019 Salı

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