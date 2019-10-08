Antalya Jandarma'dan Kızılay'a 396 ünite kan bağışı

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli personel, erbaş ve erlerin katıldığı etkinlikte, Kızılay'a 396 ünite kan bağışlandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kan bağışı kampanyasında Kızılay yetkilileri duyarlılığından dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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