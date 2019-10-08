Kaş yaylaları asfalt çalışması tamamlandı

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Kaş Belediyesi, yayla yollarında başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı.

Kaş Belediyesi, ilçenin Yayla Çukurbağ, Yayla Kılınçlı, Yuvacık ve Sinekçi Yaylaları'nda geçtiğimiz ay başlattığı asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yayla yollarında hummalı bir çalışmayla asfalt ekibini bölgeye seferber etti. Asfalt yapımı için gerekli olan menfez, büz ve dolgu sıkıştırma ile stabilize asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi. Kaş Belediye Mutlu Ulutaş, çalışmaları yerinde inceledi.

4 mahallede gerçekleşen çalışmalar kapsamında 15 kilometre yol yapılırken, 5 tanker astar ve 10 tanker asfalt kullanıldı.

ANTALYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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