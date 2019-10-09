Kaş’ta kereste yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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Antalya’nın Kaş ilçesi Gömbe karayolu üzerinde kereste yüklü kamyon hızlı girdiği kavşaktan dönüş yaparken devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kaş’ın Gömbe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde orman istikametinden Gömbe istikametine giden Mahir S. idaresindeki 07 PZ 188 plakalı kereste yüklü kamyon, Gömbe Barajı yolu üzerindeki kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:38

YATSI 19:52

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