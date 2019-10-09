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Meyve sebze komisyoncularından 'YEP'e destek

DHA

ANTALYA Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, 'Yeni Ekonomi Programı: YEP' kapsamında ucuz gıda tüketimi için yapılacak çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Fiyat artışı hava şartlarından dolayı mevsimsel. Bu durumun giderilmesi lazım. Biz doğaya yenik düşüyoruz. Bakanlık üreticiye imkan sağlamalı" dedi.

ANTALYA Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, 'Yeni Ekonomi Programı: YEP' kapsamında ucuz gıda tüketimi için yapılacak çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Fiyat artışı hava şartlarından dolayı mevsimsel. Bu durumun giderilmesi lazım. Biz doğaya yenik düşüyoruz. Bakanlık üreticiye imkan sağlamalı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'e Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan'dan destek geldi. YEP'de enflasyon hedeflerinin, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak açıklandığını hatırlatan Akcan, ucuz gıda tüketimi için yapılacak çalışmaları desteklediklerini vurguladı. Hal komisyonculuğunun yanı sıra üreticilik de yapan Akcan, tarımda maliyetin düşürülmesi gerektiğini savundu. Akcan, sebzedeki fiyat artışının da mevsimsel dalgalanma şeklinde meydana geldiğine değindi.
ÜRÜN AZLIĞINDAN FİYAT ARTIYOR
Haziran ayından itibaren üreticilerin birçok ürünü zararına sattığını anlatan Nevzat Akcan, "Domates, biber, patlıcan yaz aylarında zararına satıldı. Yaz döneminde ihracat olmadığı için sebze fiyatları ucuzdu. Fiyat artışları hava şartlarından dolayı mevsimsel yaşanıyor. Bu durumun giderilmesi lazım. Biz burada doğaya yenik düşüyoruz. Bakanlık üreticiye imkan sağlamalı. Seralar için ucuz doğalgaz olabilir. Ya da başka imkanlar olabilir. 11'inci aydaki hasat ile 1'inci aydaki dönüm bazında kilo olarak hasat miktarı aynı değil. 11'inci ayda patlıcan serasında dönümde 500-600 kilo toplarsın. Birinci ayda 50 kiloya kadar düşüyor. Ürün azlığından dolayı fiyat artıyor" diye konuştu.
BAKANLIKLAR ORTAK ÇALIŞSIN 
Akcan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele kapsamında gıdadaki fiyat artışının engellenmesine yönelik ortak çalışma yapmasını talep etti. Tarım sektöründe fiyat artışının önüne geçebilmek için 12 ay boyunca aynı miktarda ürün hasadı yapılması gerektiğini vurgulayan Akcan, "12 ay aynı ürünü aynı miktarda üretmeliyiz. Hava şartlarından mevsimsel fiyat dalgalanması oluyor. Üretimde hava şartları, yağmur, don gibi etkenleri aşmalıyız" dedi.

ANTALYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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