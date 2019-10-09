Oyuncak Müzesi’nde Mandala Atölyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, 12 Ekim Cumartesi günü saat 15.0017.00 arasında çocukların özgüven ve farkındalık kazanmalarına katkı sağlayan ‘Mandala Atölyesi’ düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalyalı çocukları içinde felsefe, matematik ve sanatın yer aldığı ‘Mandala Atölyesi’ ile tanıştırıyor. Etkinlik, 12 Ekim saat 15.0017.00 arasında Kaleiçi Yat Limanı’ndaki Antalya Oyuncak Müzesi’nde gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak isteyenler 248 49 33 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek.

Enerjiyi içinde tutan kap anlamına gelen ‘Mandala’ çocuklarda konsantrasyonu arttırmanın yanında hiperaktif çocuklarda enerji atımına yardımcı bir teknik olarak biliniyor. Mandala çizimi esnasında kullanılan pergel ve boya kalemleri, el kasları ve motor gelişime katkı sağlıyor. Ayrıca sağ ve sol beyinin uyum içinde çalışarak, odaklanma, farklı fikirlerin oluşması ve çocukların özgüven ve farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyor.

ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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