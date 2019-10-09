Yok böyle bir koleksiyon, 52 şişede 15 bin izmarit Antalyalı cankurtaran, 20 gün içinde sahilden 15 bin izmarit toplayıp şişeledi İzmarit dolu 52 şişe ile sahilde kalp, balık, gülen adam gibi şekiller yapan cankurtaran, farkındalık oluşturmaya çalışıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş zamanlarını sahili temizlemeye adayan genç cankurtaran, 20 günde topladığı 15 bin izmariti 52 şişeye koydu. İzmarit dolu şişelerle sahilde kalp, balık, gülen adam gibi şekiller yapan cankurtaran, farkındalık oluşturup sahil temizliğine dikkat çekmeye çalışıyor.

Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde cankurtaran olarak görev yapan Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Yüzme Antrenörlüğü Bölümü son sınıf öğrencisi Durmuş Ali Şirin, boş zamanlarında sahilde pet şişe ve sigara izmariti toplayarak örnek bir davranışa imza atıyor. 20 gün içerisinde toplayarak 52 şişeye sığdırdığı 15 binin üzerinde sigara izmaritiyle kumlar üzerinde kalp, balık, gülen adam gibi şekiller yapan Durmuş Ali Şirin, amacının insanların dikkatini çevre kirliliğine çekmek olduğunu söyledi. Bu yıl okulunu bitirdiğini ve yaz tatilini değerlendirmek amacıyla 3 ay önce cankurtaran olarak çalışmaya başladığını belirten Şirin, “Yaz aylarının başından bu yana sahil kenarındaki sigara izmariti ve plastik atıkları boş vakitlerimde toplayıp çöpe atıyordum. Sonradan neden bunları biriktirip insanların kirletmemesi için bir şeyler yapmayayım diye düşündüm. Yaklaşık 20 gündür sadece şişe ve izmaritleri toplamaya başladım. Bir şişenin ne kadar izmarit aldığını merak ettim ve saymaya başladım. Yaklaşık olarak bir şişe 260280 arasında izmarit alıyor ve ben 52 şişe topladım ve bunu 270 tane izmaritten hesaplarsak 15 bin 40 adet izmarit demek oluyor. Yani 20 günde 702 paket sigara izmariti toplamış oldum. Hemen hemen günde iki paket, yani 40 adet sigara içen bir insanın 1 yıllık sigara ihtiyacını ben 20 günde yaklaşık 400 metrelik bir sahil kıyı şeridinden topladım" dedi.

Plastik atıkların yüzde 80’inin kara kaynaklı, geriye kalanının ise yolcu ve balıkçı gemilerinden geldiğini söyleyen Şirin, 2010 yılında yapılan bir araştırmada denizlerdeki plastik atık miktarının 8 milyon tona ulaştığını hatırlatarak, "Yapılan araştırmalar her yıl 100 bin deniz canlısının plastik sindirimi nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyor. Diğer canlılarda bu plastik atıklarını yemek olarak algılayıp tüketiyor ve sonra biz de bu balıkları tüketiyoruz. Plastik ve izmaritle beslediğimiz balıkları OMEGA 3 olarak almamız ne kadar mümkün Allah bilir" dedi.

Kendilerine emanet edilen sahilleri ve çevreyi gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bırakmaya çabaladığını söyleyen Şirin, çevreye daha duyarlı olunmasını istedi. Şirin, sahilde izmarit dolu şişelerle yaptığı farklı figürlerle ilgili olarak da, "Yapılan şekiller yerli ve yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Birçok kişinin fotoğraf çekip aynı zamanda sahil şeridinde izmarit v.b malzemeleri çöpe attıklarını görmek benim için muhteşem bir mutluluk. Bir kişiye bile ulaşıp çevre sevgisini, bilincini aşılarsam ne mutlu bana. Plastik bir poşetin doğada çözünmesi 20 yıl sürüyor. Plastik şişelerinse 450 yıl. Misina 600 yıl, çocuk bezi 450 yıl, lastik ayakkabı tabanı 5080 yıl, naylon kumaş 3040 yıl çözünmeden denizde kalabiliyor. Kaldı ki bu süreç denizin derinliklerindeki güneş ışığı, oksijen eksikliğinden ve su hareketliliğinin çok az olmasından dolayı daha da uzayabiliyor” diye konuştu.

ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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