Antalya’da Trump’un maketine çuval geçirildi, ayakkabı fırlatıldı

Amerika Başkanı ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit mesajlarına tepki gösteren Vatan Partililer, Trump'un resminin yer aldığı makete çuval geçirdi ardından ayakkabı fırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden Türkiye ekonomisine yönelik tehdit dolu mesajlarına, Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı'ndan tepki geldi. Kapalıyol havuz başında toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağı, "Amerika'da koltuğu sallanan, beslendiği terör gruplarına bile sahip çıkamayan Trump Türkiye’yi tehdit ederek kurtulacağını sanıyor" dedi.

“Ordumuzun ve hükumetin yanındayız”

Bölge ülkeleriyle birlikte yapılacak bir operasyon harekatının Kandil'e beyaz bayrak çektirebileceğine işaret eden Türkmendağı, Suriye, Irak, İran ile işbirliği yapılması gerektiğini, HDP’nin de kapatılması için girişimlerin başlatılması gerektiğini vurguladı. Türkmendağı, “Vatan Partisi, ordumuzun Suriye’nin kuzeyine yapılacak olan harekât da ordumuzun ve hükumetin yanındayız” dedi.

Trump’un maketinin başına çuval geçirip ayakkabı fırlattılar

Açıklamanın ardından yaklaşık 50 kişilik grup üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'un fotoğrafının bulunduğu maketi önce ağaca bağladı, ardından başına çuval geçirip ayakkabı fırlattı.



ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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