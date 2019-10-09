Antalya'da soğuk hava deposunda yangın Çevreye korku dolu anlar yaşatan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında AntalyaManavgat karayolu Serik ilçesi sınırlarında D400 karayolu üzerinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yanan deponun zeytinyağı fabrikasına ve akaryakıt istasyonuna yakın olması sebebiyle hareketli anların yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve jandarmanın çevre güvenliği aldığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 arazöz ve 27 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği soğuk hava deposunda büyük hasar oluştu.

ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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