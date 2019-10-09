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O eş konuştu: Ciğerim sızladı, ancak ciğerini isteyerek vermedi

DHA

ANTALYA'da, yaşayan ve 6 yıl önce eşi Ekrem Özmen´e (33) karaciğerinin bir kısmını bağışlayan Melike Özmen (30), eşinin kendisini aldatarak evden kovduğunu iddia etti. Eşi Ekrem Özmen ise "Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım" dedi.

ANTALYA'da, yaşayan ve 6 yıl önce eşi Ekrem Özmen´e (33) karaciğerinin bir kısmını bağışlayan Melike Özmen (30), eşinin kendisini aldatarak evden kovduğunu iddia etti. Eşi Ekrem Özmen ise "Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım" dedi.
İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Ekrem Özmen, Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığı nedeniyle 2008 yılında hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Kısa süreli tedavisinin ardından Melike Özmen'le evlenen Ekrem Özmen, hastalığının tekrarlaması üzerine Ağustos 2013'te Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan nakil bekleyen Özmen, eşi Melike Özmen'in verdiği karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.
'KARACİĞERİMİ VERDİM, BENİ ALDATTI, EVDEN KOVDU'
Karaciğer dokusuyla Ekrem Özmen'i hayata bağlayan Melike Özmen, eşinin kendisini Z.A. (20) adlı kadın ile aldattığını söyledi. Eşinin kendisini evden kovduğunu iddia eden Melike Özmen, kocasının birlikte yaşadığı Z.A.'nın da hamile olduğunu öne sürdü.
Eşiyle yaşadığı Demirören Haber Ajansı´na anlatan ve hakkındaki iddiaları yalanlayan Ekrem Özmen, evliliklerinden Enes Ekrem (11) ve Nisa Nur (3) adlı çocukları olduğunu söyledi. Z.A. ile geçen nisan ayında tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını belirten Ekrem Özmen, eşini aldattığı iddialarını kabul etmedi. Eşinin, geçen şubat ayı sonunda kızı Nisa Nur'u yanına alarak evi terk ettiğini belirten Ekrem Özmen, "Eşimle nakil sürecinden beri sorun yaşıyorduk. Boşanmak istiyordum. Hatta bu yüzden bana karaciğer bağışlamasını istemedim. Ancak eşim 'Mutlaka olacaksın' dedi. Ben ondan ayrılmamayım diye bana ciğerini verdi. Amacı beni baskı altına almaktı. Ama ben ona bağışta bulunsa da bulunmasa da ayrılacağımı söylemiştim" diye konuştu.
'BENİ TERK EDİP AİLESİNİN YANINA GİTTİ'
4 defa ayrılıp yeninden bir araya geldiklerini anlatan Ekrem Özmen, "En son Şubat 2019'da yeniden Antalya'da birlikte yaşamaya başladık. Haziran ayına kadar kendimize süre tanımıştık. Ancak eşim şubat sonunda kızımı yanına alarak haber vermeden beni terk etti ve Bursa'daki ailesinin yanına gitti. Eşim gittikten iki ay sonra ben Z.A. ile tanıştım ve arkadaş olduk. Z.A. benim evime taşındı. Birlikte yaşamaya başladık" dedi.
'BEN CİĞER İSTEMEDİM'
Eşini aldatmadığını, aksine onun kendisini terk ettiğini savunan Ekrem Özmen, "Ben ayrılmak istiyordum, kendisine de söylemiştim. Eşim bana ciğer verdi ve hayata bağladı. Ben de ona 12 yılımı verdim. Ben kendisinden ciğer istemiyordum. Bir gün gelip bunu karşıma çıkaracağını biliyordum. Nitekim gelinen nokta öyle oldu" dedi.
'İLİŞKİMİZİ ANNEM BOZDU'
Ekrem Özmen, eşiyle ilişkisinin bozulmasına da annesi Fahriye D.'in neden olduğunu belirterek, "Annem, çocuklarımın benden olmadığını, eşimin beni aldattığını sürekli söyledi. Bu şekilde aramızın açılmasına neden oldu. Eşimin ailesi de olaya dahil olunca aramızdaki ilişki tamamen bitti. Ben evliliğimiz süresince eşimi aldatmadım. O evi terk etti" dedi.
'ONUN CİĞERİYLE YAŞAMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'
Bu saatten sonra bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Ekrem Özmen, "Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım. Ne zaman evi terk etti ben de kız arkadaşımla tanıştım. Bu nedenle pişmanlık duymuyorum. Ciğerini almak istiyorsa da gelsin alsın. Nasıl almak istiyorsa alsın. Ben kimseden zorla bir şey almış değilim. Zaten ameliyata da kavgalı girdik. Ben 'istemiyorum' dedim kendisine. Onun ciğeriyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Boşanma sürecine geldik. Dava açacağım" diye konuştu.

ANTALYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:52
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