Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2

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STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Uğur Aydoğdu (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) Taner (xx), Kaan (xxx), Sefa (x)(Dk.66 Cenk xx), Sinan (xx), Ahmet Teker(xxx), Doğancan (xx)(Dk.88 Mehmet x), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (x)(Dk.20 Burak xx), Güven (xx)

ARTVİN HOPASPOR: Beycan (xx) Yunus Emre (xx), Ahmet Tuna Akıl (xxx), Kaan (xx)(Dk.65 Emrullah x), Eşref (xxx)(Dk.64 Tunahan x), Arif (xxx), Furkan (xxx), Hasan (xx)(Dk.79 Fırat x), Bilal (xx), Salim (xxx), Hakan (xxx)

GOLLER: Dk.15 Ahmet Teker, Dk.71 Kaan (Pen) (Serik Belediyespor) - Dk.25 Salim, Dk.85 Arif (Artvin Hopaspor)

KIRMIZI KART: Dk.77 Yunus Emre (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Burak (Serik Belediyespor) Raşit, Hakan, Arif, Ahmet Tuna Akıl (Artvin Hopaspor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 2-2 berabere kaldı.

15'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Ahmet Teker'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

25'inci dakikada Artvin Hopaspor'dan Salim'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

70'inci dakikada Artvin Hopaspor ceza sahası içerisinde Ahmet Teker'e yapılan faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

71'inci dakikada penaltı atışını kullanan Kaan topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

77'nci dakikada Artvin Hopaspor'dan Yunus Emre rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

85'inci dakikada korner atışından gelen topu Arif kafayla filelere gönderdi: 2-2.

Maç başka gol olmayınca 2-2 tamamlandı.



ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:38

YATSI 19:52

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