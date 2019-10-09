Eno 4/4 lük modeli hami okullar projesinde

Antalya Özel Envar Okulları tarafından uygulanan Eno 4/4'lük madeli hami okul projesi kapsamında ele alınacak.

Hami okul projesi kapsamında Necati Dölen İlkokulu yönetici ve öğretmenleri ile bir araya geldiklerini söyleyen Envar Koleji Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, yürütmekte oldukları Eno 4/4’lük eğitim modeli üzerinde bir çalışma başlattıklarını söyledi. Karakayalı, " Özel Envar Okulları ve Necati Dölen İlkokulu ile etkileşimimizi artırmak, eğitimöğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamak için Eno 4/4’lük eğitim modelimizin içerisinde bulunan beceri ve karakter eğitiminin Milli Eğitimin müfredatı ile eşleştirerek uygulama alanına nasıl taşıdığımız ile ilgili bilgilendirme ve planlama toplantımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda hami okulumuzun 3.sınıflarında okuyan öğrencileri ile karakter eğitimi, 4.sınıfları içinde beceri eğitimi konusunu ele alınmasına karar verildi. Bu kapsamda Eno 4/4’lük eğitim modelimizi özgün bir dille anlattıktan sonra ikinci adım olarak bizim ve hami okulumuzun öğretmenlerinin kazanımları eşleştirme ve ortak akıl yürütme ile ilgili ilerleyen günlerde çalışma yapmayı kararlaştırdık.” dedi.

Eno 4/4’ lük projesi ile iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını hedefledikleriki kaydeden Karakayalı, “Bu çalışmanın temel felsefesinde, gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği yapabileceğimizi göstermek adına ortaklaşa yapacağımız beceri eğitimlerinin, ENO TEAM, ENO BALL VE ARMONİ materyallerini hami okulumuza teslim ettik. Bilginin evrenselliği ilkesi doğrultusunda ve paylaşımların arttıkça dayanışma kültürünün güçlenmesinin eğitime yansıması projesi olan hami projemize ne kadar önem verdiğimizi karşılıklı güzel temennilerle misafirlerimizi uğurladık” dedi.

ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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