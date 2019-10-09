Antalya’da meydana gelen zincirleme kazada 1 polis hafif şekilde yaralandı. Kazaya sebebiyet veren kiralık aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, firma sahibi firari sürücünün aracı kiraladığı kişi olmadığını öğrenince çileden çıktı.

Kaza, Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre makas atarak caddede ilerleyen ve sürücüsü belirlenmeyen 06 FN 2672 plakalı araç, Murat Sarı yönetimindeki 09 K 0728 plakalı otomobile, ardından da yolun sağında trafik uygulaması için durdurulan 33 CNY 79 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada yol kenarında uygulama yapan çarpmanın şiddetiyle hareket eden 33 CNY 79 plakalı otomobil polis motosikletine çarptıktan sonra polis memuru Hasan Ç.’yi kaldırım arasında sıkıştırdı. Ayağından yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza sonrası kiralık olduğu öğrenilen 06 FN 2672 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Araç sürücülerinden Murat Sarı, sol şeritten ilerlerken arkadan gelen aracın zikzak çizerek geldiğini ve kendine çarptığını, ardından da diğer araçlara çarptığını söyledi.



“Benim zararımı kim karşılayacak”

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatırken, bu sırada olay yerine araç kiralama firmasının sahibi Murat Ayhan geldi. Aracını kiraladığı sürücüyü kaza yerinde arayan Ayhan, sürücünün firari olduğunu öğrenince ilk etapta öfkelendi. Ardından aracı kiraladığı vatandaşı arayan Ayhan, kazayı geçiren sürücünün başka birisi olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Ayhan, “Ben aracı başkasına kiraladım, o da gitmiş başkasına vermiş. Şimdi benim zararımı kim karşılayacak. Bu arkadaşın yaptığı suç” diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:38

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.