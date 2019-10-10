Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu madde yakalandı

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Hakkari’den Antalya’ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İran uyruklu bir şüphelinin Hakkari’den Ankara aktarmalı olarak Antalya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini edindi.

Havalimanına gelen V.M.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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