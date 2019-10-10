Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli iki şüpheli, yaşanan kovalamaca da kendisini takip eden motorize ekibiyle kaza yaptı. İki polis memurunun hafif yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası bölgeye gelen trafik polisi, şüpheli sürücünün yanı sıra motorize ekipteki polis memurunu da alkol testinden geçirdi. Kaçarken uyuşturucu maddeleri yola attığı ileri sürülen şüphelilerse, emniyete gitmemek için polise güçlük çıkardı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı ile 6144 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaklarda şüpheli şahıslara yönelik kimlik sorgusu yapan yunus timi, ‘dur’ ihtarına uymayan Serhat Y. ve Samet D.'nin bulunduğu 07 LAS 66 plakalı motosikleti kovalamaya başladı. İddiaya göre şüpheliler kaçarken etrafa poşetlere sarılı uyuşturucu maddeleri atmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca sonrasıysa motorize timle Serhat Y.’nin kullandığı motosiklet çarpışarak kaza yaptı. Olay sonrası hafif yaralanan iki polis memuru, şüphelileri kaçmadan yakalayıp kelepçeledi. Ekiplerin takviye ekip istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



Polis ve şüpheli alkol testinden geçti

Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını ayakta tedavi etti, kazayı yara almadan atlatan şüpheliler ise yine sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Tedavilerin ardından kaçan şüphelilerden motosiklet sürücüsü Serhat Y. ile yunus timinden polis memuru, trafik polisinin alkol testine sokuldu. Alkometreyi üfleyen her iki sürücüde de alkole rastlanmadı.



“Biz ne yaptık da çekiyorsunuz?”

Şüphelilerden Samet D. gözaltına alındığı sırada kendisini çeken gazetecilere, ‘Biz ne yaptık da çekiyorsunuz’ diyerek tepki gösterirken, diğer şüpheli Serhat Y. de polis ekiplerine karşı uzun süre direndi. Serhat Y. uzun süre, ‘Abi yapmayın ne olur’ diyerek yalvardı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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