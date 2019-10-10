(Özel) Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'Sakala

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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala (29) futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. Türk müziklerini ve Tarkan'ı çok beğendiğini söyleyen N'Sakala, "Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Toparlanmama yardımcı oluyor" dedi.

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:36

YATSI 19:50

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