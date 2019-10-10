Sağlık-Sen’den ‘Barış Pınarı’na destek Kuluöztürk: “Terörle mücadele ediyoruz ve kimseden sakınmıyoruz”

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Barış Pınarı Harekatı’nın, Orta Doğu’da sözde değil özde barışın temellerini atacağını belirterek, “Terörle mücadele ediyoruz ve kimseden bir sakıncamız yok. Uluslararası barışı savunuyoruz. Haksız bir şekilde ülkemize yöneltilen eleştirilerin karşısındayız. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, dualarımız onlarla. Allah’ın izniyle terör koridorunu yerle bir edeceğiz” dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması için 2016’da Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımı attığını kaydeden SağlıkSen Antalya Şube Başkan Kuluöztürk, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden süreçte son adım olan Barış Pınarı Harekatı’nın da amacının mazlumları korumak olduğunu ifade etti.



“Sözde değil özde barışın temellerini atacaktır”

Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuluöztürk, “TSK’nın, Fırat’ın batısına yapılan ilk iki harekâtta önceliği sivilleri korumak olmuştur. PKK, KCK, PYDYPG ve DEAŞ’a karşı sert yüzünü gösteren devletimiz, mazlumlara karşı şefkatini esirgememiştir. Bu durumun en net göstergesi de gerçekleştirilen harekatlar sonucunda Afrin nüfusu 350 binin üzerine çıktı. Bazı ülkeler gibi bölgeye sözde kalan barış ve demokrasi söylemleriyle gitseydik şu an Fırat’ın batısındaki nüfusta artış yaşanmazdı. Barış Pınarı Harekâtı, Orta Doğu’da sözde değil özde barışın temellerini atacaktır” diye konuştu.



“Söylemlerini ciddiye almıyoruz”

Suriye’de yaşayan insanların birçoğunun akrabasının Türkiye’de hayatını sürdürdüğünü aktaran Kuluöztürk, “Harekatın gerçekleştiği bölgelerde “Yüzünü Kabe’ye, sırtını Türkiye’ye vereceksin” diye bir atasözü vardır. Burada yaşayan insanlar, gönül coğrafyamızın en has köşesinde yer alıyorlar. Bu nedenle Amerika’nın ya da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin söylemlerini ciddiye almıyoruz. Batı ile Türkiye arasında özellikle sosyal medya platformları üzerinden büyük bir enformasyon savaşı yaşanıyor. Oluşturulmak istenen algıyla gerçekler boğulmak isteniyor” ifadelerini kullandı.



“Tek başımıza kalsak dahi mücadelemizi sürdüreceğiz”

Kuluzöztürk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“300 bin Kürt kardeşimiz şu an evine dönmeyi bekliyor. Bu nedenle bölgenin istikrarı sağlanmalı. Tek başımıza kalsak dahi mücadelemizi sürdüreceğiz. AB şimdi bizi kınıyor; ama Suriyeliler için ödeyecekleri 6 milyar Avro’yu bile ödemediler. Biz, Suriyeli kardeşlerimiz için bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da kendi ülkelerine ve evlerine dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Terörle mücadele ediyoruz ve kimseden bir sakıncamız yok. Uluslararası barışı savunuyoruz. Haksız bir şekilde ülkemize yöneltilen eleştirilerin karşısındayız. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, dualarımız onlarla. Allah’ın izniyle terör koridorunu yerle bir edeceğiz”

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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