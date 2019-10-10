Başkandan borç ve makam aracı çıkışı Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: "Makam aracının trafik cezası borcu olduğu için muayenesi yapılamıyor" "En azından trafik cezalarını ödeyebilirlerdi “Baktık ki araç bağlanacak , biz de borcu cebimizden ödedik

Kemer Belediyesi’ne ait 140 aracın üzerinde haciz olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şu anda makam aracı olarak kullandığı aracın geçtiğimiz dönem başkanlık yapan Mustafa Gül’ün eşine verildiğini belirterek, aracın borcu olduğu için fenni muayenesi yapılamadığını açıkladı. Topaloğlu, “Baktık ki araç bağlanacak, biz de bu borcu cebimizden ödedik. En azından bu trafik cezalarını yatırabilirlerdi” dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediyenin borçları hakkında açıklamalarda bulundu.



“Bu borcu cebimizden ödedik”

Başkan Topaloğlu, şu anda makam aracı kullandığı 07 KCV 01 plakalı aracın 14 Temmuz 2017’de resmi yazıyla belediye özel kalemine tahsis edildiğini ifade ederek, “Bu araç, özel kaleme tahsis sürecinden sonra Mustafa Gül’ün eşine verilmiş. Aracın kullanımı sırasında 634 ve 732 lira iki tane trafik cezası var. Aracın borcu olduğu için fenni muayenesi yapılamıyor. Konuyla ilgili Mustafa Gül belediye tarafından iki defa aranmasına rağmen sonuç alınamadı. Baktık ki araç bağlanacak, biz de bu borcu cebimizden ödedik. En azından bu trafik cezalarını yatırabilirlerdi” dedi.



“Belediyeye ait 140 aracın üzerinde haciz var”

Belediyeyi 61 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Topaloğlu, “Şu anda belediyemize ait tam 140 tane aracın üzerinde haciz var. Ben Göynük Belediyesi’ni 4 milyon lira parayla teslim ettim ama şimdi bize 61 milyon lira borç kaldı. 6 aylık görev sürecimizde 23 milyon 500 bin lira borç ödedik. Yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırım yaptık. 6 ayda sadece temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 3 milyon 800 bin lira. Çünkü biz tasarruf etmezsek bir yere varamayız. Şu ana kadar yeme, içme, eğlence hep devam etmiş. 10 yılda temsil ağırlama giderlerine harcanan para 34 milyon lira. Bu Kemerlilerin parası. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Mercedes marka araca binip yanımda 3 koruma 4 şoför bulundurmayı ben de bilirim. Ben halkıma örnek olacağım ki onlarda ona göre hareket etsin. Bundan sonra Kemer Belediyesi’nde lüks yok” diye konuştu.



“Kemer 35 yıldır dedikoduyla geri gitmiş”

Topaloğlu, “Biz Kemer’in dününü, bugünü ve yarınını tartışmak için 3 defa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meclis üyelerimizle bir araya gelerek toplantı yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları bilimsel olarak yapıyoruz. Dedikodu siyasetinden uzak durmaya çalışıyorum. Kemer 35 yıldır dedikoduyla geriye gitmiş. Biz iş yapmak için buraya geldik. Yazılan ve çizilen bazı şeyleri ben dikkate almıyorum. Kemerli vatandaşlarım rahat olsun. Her şey daha güzel olacak” diye konuştu.

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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