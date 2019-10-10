AÜ Senatosu’ndan Barış Pınarı’na destek

Akdeniz Üniversitesi Senatosu, Türkiye’nin karşılaştığı tehditlere karşı devletin ve milletin yanında kararlı bir şekilde durduklarını ve Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini yazılı açıklama ile bildirdi.



Akdeniz Üniversitesi Senatosu, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, senato olarak Türkiye’nin karşılaştığı tehditlere karşı devletin ve milletin yanında kararlı bir şekilde durduklarını ve bu tehditleri bertaraf etmek için yoğun çaba sarf eden hükümet ve silahlı kuvvetlere destek verdikleri ifade edildi.



"Desteğimizin tam olduğunu belirtmek istiyoruz"

Açıklama şöyle devam etti:

“Hem ülkemiz hem de bölge halkları için büyük tehlike oluşturacak ve bölgeyi uzun süreli bir kaos ve istikrarsızlığa sürükleyecek bu girişimlerin engellenmesi adına ülkemizin çok yönlü gayretleri ve fedakarlıkları olmuştur. Bu kapsamda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarıyla belli bir sahada güvenliği ve asayişi sağlamış olan silahlı kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye’nin kuzeyine yönelik olarak Barış Pınarı Harekâtı’nı aynı hedefler doğrultusunda başlatmış bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Senatosu olarak, milyonlarca göçmenin tekrar yurtlarına dönebilmesini sağlamak, terör tehdidini ve dolayısıyla ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör yapılanmasını bertaraf etmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayarak yeniden barış ve huzuru tesis etmek amacındaki Barış Pınarı Harekâtı’na desteğimizin tam olduğunu belirtmek istiyoruz"

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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