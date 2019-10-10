Yeni başlayan hekimlere moral ve adaptasyon gecesi

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Finike Devlet Hastanesi’nde yeni başlayan hekimler için moral ve adaptasyon gecesi düzenlendi.

Yeni hizmet binasına taşınması sonrası 2019 yılında C grubundan B grubuna yükselen hastaneye çok sayıda uzman doktor ve pratisyen hekim ataması yapıldığını ifade eden Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, çalışanların birlik ve beraberlik içerisinde bulunmasını sağlamak amacıyla yemek programı düzenlediklerini belirtti.

Programa yaklaşık 100 kişi katıldığını ifade eden Kurt, “Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen motivasyon gecesinde müzik eşliğinde yemekler yenildi” dedi.

ANTALYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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